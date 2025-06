Oberpfälzer Frühstarter: Die ersten Testspiele stehen an

Sie konnten es offenbar kaum abwarten: Bereits an diesem Wochenende, 13. bis 15. Juni, überprüfen eine Stange an Mannschaften aus der Oberpfalz zum ersten Mal nach der Sommerpause ihre Form. Davon nicht ausgenommen sind Vereine aus dem Kreisbereich.

Zu den Frühstartern gehören auch zwei Klubs aus dem Verbandsbereich. Bayernligist ASV Cham lässt es beim Testspiel-Aufgalopp noch gemächlich angehen. Die Mannschaft von Coach Faruk Maloku schlägt am Samstagnachmittag auf dem Sportgelände des SV Mitterkreith auf. Für den heimischen Kreisklassisten ist das Duell mit dem „großen Nachbarn“ sicher ein Highlight. Mitte-Landesligist ASV Burglengenfeld dürfte zum Start wohl mehr gefordert werden. Die Kara-Crew bekennt am frühen Sonntagabend beim 1. FC Schwarzenfeld Farbe.



Neben den Schwarzenfeldern ist mit der SpVgg Schirmitz ein weiterer Bezirksliga-Aufsteiger im Einsatz. Aus den beiden Bezirksligen galoppieren zudem der 1.FC Schlicht, der FSV Prüfening und der FC Viehhausen los. Aber auch einige Teams, die in der Kreisliga oder tiefer beheimatet sind, lassen sich nicht lumpen und starten frühzeitig in den Testspiel-Reigen. Vor allem im Regensburger Raum konnte man es scheinbar kaum abwarten. Die ersten Testspiele im Überblick.





Überregionale Testspiele



Samstag

14 Uhr: 1.FC Schlicht – SV Raigering

15 Uhr: SpVgg Schirmitz – FSV Prüfening

15.30 Uhr: SV Mitterkreith – ASV Cham



Sonntag

16 Uhr: FC Viehhausen – Freier TuS Regensburg

17 Uhr: 1. FC Schwarzenfeld – ASV Burglengenfeld







Kreis Regensburg



Freitag

19 Uhr: SV Lupburg – DJK-SV Oberpfraundorf, VfR Regensburg – DJK Daßwang



Samstag

14.30 Uhr: TSG Laaber – ATSV Pirkensee-Ponholz

15 Uhr: TSV Neutraubling – SG Aiglsbach II/Meilenhofen, TSV Aufhausen – Regensburger Turnerschaft, SG Bernhardswald II – DJK Beucherling II, Freier TuS Regensburg II – TSV Oberisling II

15.30 Uhr: ASV Undorf – SV Aichkirchen

17 Uhr: SV Sallern Regensburg – Serbischer CD Regensburg, TSV Pettenreuth – DJK Beucherling

17.30 Uhr: TV Barbing – FC Laub







Kreis Amberg/Weiden



Sonntag

13.15 Uhr: SC Kirchenthumbach II – SV Altenstadt/WN II

15 Uhr: SC Kirchenthumbach – SV Altenstadt/WN, VfB Mantel – SpVgg Vohenstrauß II







Kreis Cham/Schwandorf



Freitag

19 Uhr: FC Stamsried – SG Chamerau / Chammünster



Samstag

16 Uhr: SC Katzdorf – SC Weinberg Schwandorf



Sonntag

15 Uhr: TSV Winklarn – TSV Detag Wernberg II