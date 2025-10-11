Oberpfälzer feiert Debüt in der Nationalmannschaft

Der Shootingstar von Eintracht Frankfurt, dessen Markwert in den letzten Monaten förmlich explodiert ist (aktuell 22 Millionen Euro), dürfte Gänsehaut gehabt haben, als er in der 82. Minute für David Raum eingewechselt wurde. Und damit sein Debüt im Dress der A-Nationalelf geben durfte. Auf der linken Abwehrseite blieb Brown in den Schlussminuten ohne Fehl und Tadel. Das Spiel war da natürlich schon längst entschieden. Ein echtes Highlight trotzdem für den Oberpfälzer, der am kommenden Montag gegen Nordirland auf weitere Einsatzminuten hoffen darf.



Von der Nominierung Nagelsmanns hatte Brown übrigens per WhatsApp erfahren. „Julian Nagelsmann hat mir eine Audio geschickt. Ich hatte im September schon mit ihm telefoniert“, gab Brown nach dem Ligaspiel gegen den FC Bayern preis. In den Gedankenspielen des Bundestrainers war der 22-jährigen Außenverteidiger aber schon länger präsent. Dass er nicht schon für die vorangegangen Länderspiele nominiert wurde, lag an einer Oberschenkelverletzung, die er sich im Finale der U21-EM zugezogen hatte. „Nene Brown wäre auch dabei gewesen. Aber er ist erst wieder ins Training eingestiegen plus ein paar Minuten im letzten Spiel. Er war nach Verletzung und Urlaub körperlich noch nicht so weit“, erklärte Nagelsmann Ende August.



Nun war es also so weit. Angefangen hatte alles beim TSV Kümmersbruck. Über den SSV Jahn Regensburg schaffte „Nene“ Brown den Sprung ins NZL des 1. FC Nürnberg. In der Regionalliga-Mannschaft des Clubs spielte er sich in den Fokus des Zweitligisten, gab im März 2023 schließlich sein Profi-Debüt. Im Sommer 2024 folgte mit dem Wechsel zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt der nächste Karriereschritt. Mit dem Debüt in der Nationalmannschaft fand die rasant verlaufende Karriere Browns jetzt ihren vorläufigen Höhepunkt.