Oberpfälzer Daniel Haubner wechselt zum FSV Zwickau

Das Fußballspielen gelernt hat Haubner bei seinem Heimatverein DJK-SV Berg. Anschließend ging's in den Jugendbereich des großen Nachbarn ASV Neumarkt, wo er auch den Sprung in den Seniorenbereich vollzog. Bei den Herren konnte Haubner das erste Mal so richtig in der Corona-Saison 2019/21 auf sich aufmerksam machen, als er in der Landesliga Mitte 17 Treffer und fast genau so viele Vorlagen zum Titelgewinn des ASV beisteuerte. Ein Jahr darauf und eine Klasse höher in der Bayernliga ließ Haubner erneut sein Potential erkennen und lieferte mehr als 30 Scorerpunkte ab.



Es folgte der Wechsel zum VfB Eichstätt in die Regionalliga Bayern und auch bei den Altmühltalern wusste Haubner zu überzeugen. Sportlich richtig sesshaft wurde er in den vergangenen Jahren aber nicht. Über Eichstätt ging's weiter zur SpVgg Bayreuth. Im Sommer 2024 verließ er Bayern und wechselte zum ZFC Meuselwitz nach Thüringen in die Regionalliga Nordost. Für den Zipsendorfer Fußballclub Meuselwitz erzielte Haubner in der eben zu Ende gegangenen Saison sieben Treffer in 34 Einsätzen. Nach nur einem Jahr ist aber auch im Altenburger Land wieder Schluss, und nun probiert er es beim FSV Zwickau.



"Daniel ist uns bereits zu seiner Zeit beim VfB Eichstätt als ein Topscorer in der Regionalliga Bayern aufgefallen und wir haben seinen Werdegang bei seinen folgenden Stationen sehr genau verfolgt. Daniel zeichnet neben seiner Abschlussstärke und seiner Dynamik auf dem Patz besonders seine ruhige Art und sein Fleiß neben dem Platz aus und wir freuen uns Daniel für die nächsten zwei Jahre in unserem Team zu haben", erläutert Zwickaus Sportdirektor Robin Lenk in einer Pressemitteilung.