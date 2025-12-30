Oberpfälzer Bezirksmeisterschaften: Viele Teilnehmer stehen fest

Der Januar 2026 steht in der Oberpfalz ganz im Zeichen des Fußballs unterm Hallendach. Herren, Frauen, Junioren und Juniorinnen ermitteln den Futsal-Bezirksmeister. Diese qualifizieren für die Bayerischen Meisterschaften. Bei den U13-Juniorinnen sowie im U11-Bereich enden die Wettbewerbe auf Bezirksebene.
In mehreren Altersklassen steht das Teilnehmerfeld der Bezirksmeisterschaft bereits fest. Anderswo noch nicht. Kurz vorm Jahreswechsel fielen auf Kreisebene weitere Entscheidungen. Im Januar werden noch bei Kreismeisterschaften der Herren und Junioren, sowie Qualifikationsturnieren der Junioren und Vorrunden der Juniorinnen Teilnehmer für die Bezirksmeisterschaften ermittelt. Welche Teams sind in welchem Wettbewerb bereits qualifiziert? FuPa liefert den großen Überblick.
Herren
Sonntag, 18. Januar in Wackersdorf
TV Wackersdorf (Kreisklasse) - Ausrichter
SpVgg Pfreimd (Bezirksliga) - Titelverteidiger
Kreismeister Amberg/Weiden (03.01. in Weiden)
Vizemeister Amberg/Weiden
Kreismeister Regensburg (10.01. in Neutraubling)
Vizemeister Regensburg
Kreismeister Cham/Schwandorf (11.01. in Roding)
Vizemeister Cham/Schwandorf
Frauen
Sonntag, 04. Januar in Regensburg
SC Regensburg (Bayernliga) - Ausrichter
1. FC Schwarzenfeld (Landesliga) - Titelverteidiger
SV 08 Auerbach (Bezirksliga)
TSV Brunn (Bezirksoberliga)
SV Neusorg (Landesliga)
SV Thenried (Landesliga)
Senioren
Sonntag, 08. Februar in Mintaching
FC Mintraching - Ausrichter
weitere Seniorenmannschaften (stehen noch nicht final fest)
U19-Junioren
Samstag, 10. Januar in Maxhütte-Haidhof
JFG 3 Schlösser-Eck (Bezirksoberliga) - Ausrichter
JFG Drei Wappen Oberpfalz (Kreisliga)
JFG Haidau (Kreisliga)
TSV Kareth-Lappersdorf (Landesliga)
SV Raigering (Landesliga)
Freier TuS Regensburg (Bezirksoberliga)
(SG) SpVgg Vohenstrauß (Kreisliga)
U17-Junioren
Samstag, 10. Januar in Maxhütte-Haidhof
JFG 3 Schlösser-Eck (Kreisliga) - Ausrichter
JFG Drei Wappen Oberpfalz (Kreisliga)
ASV Cham (Landesliga)
TSV Kümmersbruck (Gruppe)
SV Raigering (Landesliga)
FSV Prüfening (Kreisliga)
SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal (Bezirksoberliga)
U17-Juniorinnen
Samstag, 17. Januar in Bad Kötzting
FC Altrandsberg (Landesliga) - Ausrichter
SC Regensburg (Bayernliga) - Titelverteidiger
SV Altenstadt/Voh. (Bezirksoberliga)
JFG Schwarze Laber (Bezirksoberliga)
(SG) SV Michaelpoppenricht (Bezirksoberliga)
TSV Neudorf (Landesliga)
(SG) SG Painten (Gruppe)
(SG) VfB Regensburg (Bezirksoberliga)
U15-Junioren
Samstag, 24. Januar 2026 in Nittenau
TSV Nittenau - Ausrichter
Sieger Qualifikation Gruppe A (03.01. in Nittenau)
Sieger Qualifikation Gruppe B (03.01. in Nittenau)
Bester Zweiter Qualifikation Gruppe A/Gruppe B
Kreismeister Cham/Schwandorf (04.01. in Roding)
Kreismeister Regensburg (11.01. in Maxhütte-Haidhof)
Kreismeister Amberg/Weiden (17.01. in Vohenstrauß)
U15-Juniorinnen
Samstag, 17. Januar in Bad Kötzting
FC Altrandsberg - Ausrichter
SC Regensburg - Titelverteidiger
DJK Dürnsricht/Wolfring
(SG) SG Painten
JFG Schwarze Laber
SV Störnstein
Sieger Vorrunde (04.01. in Regensburg)
Zweiter Vorrunde
U13-Junioren
Sonntag, 01. Februar in Vilseck
JFG Obere Vils - Ausrichter
Sieger Qualifikation Gruppe A (24.01. in Vilseck)
Sieger Qualifikation Gruppe B (24.01. in Vilseck)
Bester Zweiter Qualifikation Gruppe A/Gruppe B
Kreismeister Cham/Schwandorf (04.01. in Roding)
Kreismeister Regensburg (11.01. in Maxhütte-Haidhof)
Kreismeister Amberg/Weiden (18.01. in Vohenstrauß)
U13-Juniorinnen
Samstag, 24. Januar in Wald
FC Wald/Süßenbach - Ausrichter
SV Burgweinting
JFG Schwarze Laber
(SG) SV Michaelpoppenricht
SV Obertraubling
(SG) VfB Regensburg
JFG 3 Schlösser-Eck
Sieger Vorrunde (04.01. in Regensburg)
U11-Junioren
Samstag, 15. März in Roding
(SG) SpVgg Mitterdorf - Ausrichter
Kreismeister Regensburg (ohne Termin)
Vizemeister Regensburg
Kreismeister Amberg/Weiden (18.01. in Vohenstrauß)
Vizemeister Amberg/Weiden
Kreismeister Cham/Schwendorf (01.02. in Wald)
Vizemeister Cham/Schwandorf
U11-Juniorinnen
Samstag, 24. Januar in Wald
FC Wald/Süßenbach - Ausrichter
(SG) ASV Burglengenfeld
SSV Köfering
SV Obertraubling
(SG) VfB Regensburg