Oberpfälzer Bezirksmeisterschaften: Viele Teilnehmer stehen fest

Der Januar 2026 steht in der Oberpfalz ganz im Zeichen des Fußballs unterm Hallendach. Herren, Frauen, Junioren und Juniorinnen ermitteln den Futsal-Bezirksmeister. Diese qualifizieren für die Bayerischen Meisterschaften. Bei den U13-Juniorinnen sowie im U11-Bereich enden die Wettbewerbe auf Bezirksebene. In mehreren Altersklassen steht das Teilnehmerfeld der Bezirksmeisterschaft bereits fest. Anderswo noch nicht. Kurz vorm Jahreswechsel fielen auf Kreisebene weitere Entscheidungen. Im Januar werden noch bei Kreismeisterschaften der Herren und Junioren, sowie Qualifikationsturnieren der Junioren und Vorrunden der Juniorinnen Teilnehmer für die Bezirksmeisterschaften ermittelt. Welche Teams sind in welchem Wettbewerb bereits qualifiziert? FuPa liefert den großen Überblick.

Herren

Sonntag, 18. Januar in Wackersdorf

TV Wackersdorf (Kreisklasse) - Ausrichter

SpVgg Pfreimd (Bezirksliga) - Titelverteidiger

Kreismeister Amberg/Weiden (03.01. in Weiden)

Vizemeister Amberg/Weiden

Kreismeister Regensburg (10.01. in Neutraubling)

Vizemeister Regensburg

Kreismeister Cham/Schwandorf (11.01. in Roding)

Vizemeister Cham/Schwandorf





Frauen

Sonntag, 04. Januar in Regensburg

SC Regensburg (Bayernliga) - Ausrichter

1. FC Schwarzenfeld (Landesliga) - Titelverteidiger

SV 08 Auerbach (Bezirksliga)

TSV Brunn (Bezirksoberliga)

SV Neusorg (Landesliga)

SV Thenried (Landesliga)





Senioren

Sonntag, 08. Februar in Mintaching

FC Mintraching - Ausrichter

weitere Seniorenmannschaften (stehen noch nicht final fest)





U19-Junioren

Samstag, 10. Januar in Maxhütte-Haidhof

JFG 3 Schlösser-Eck (Bezirksoberliga) - Ausrichter

JFG Drei Wappen Oberpfalz (Kreisliga)

JFG Haidau (Kreisliga)

TSV Kareth-Lappersdorf (Landesliga)

SV Raigering (Landesliga)

Freier TuS Regensburg (Bezirksoberliga)

(SG) SpVgg Vohenstrauß (Kreisliga)





U17-Junioren

Samstag, 10. Januar in Maxhütte-Haidhof

JFG 3 Schlösser-Eck (Kreisliga) - Ausrichter

JFG Drei Wappen Oberpfalz (Kreisliga)

ASV Cham (Landesliga)

TSV Kümmersbruck (Gruppe)

SV Raigering (Landesliga)

FSV Prüfening (Kreisliga)

SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal (Bezirksoberliga)





U17-Juniorinnen

Samstag, 17. Januar in Bad Kötzting

FC Altrandsberg (Landesliga) - Ausrichter

SC Regensburg (Bayernliga) - Titelverteidiger

SV Altenstadt/Voh. (Bezirksoberliga)

JFG Schwarze Laber (Bezirksoberliga)

(SG) SV Michaelpoppenricht (Bezirksoberliga)

TSV Neudorf (Landesliga)

(SG) SG Painten (Gruppe)

(SG) VfB Regensburg (Bezirksoberliga)





U15-Junioren

Samstag, 24. Januar 2026 in Nittenau

TSV Nittenau - Ausrichter

Sieger Qualifikation Gruppe A (03.01. in Nittenau)

Sieger Qualifikation Gruppe B (03.01. in Nittenau)

Bester Zweiter Qualifikation Gruppe A/Gruppe B

Kreismeister Cham/Schwandorf (04.01. in Roding)

Kreismeister Regensburg (11.01. in Maxhütte-Haidhof)

Kreismeister Amberg/Weiden (17.01. in Vohenstrauß)





U15-Juniorinnen

Samstag, 17. Januar in Bad Kötzting

FC Altrandsberg - Ausrichter

SC Regensburg - Titelverteidiger

DJK Dürnsricht/Wolfring

(SG) SG Painten

JFG Schwarze Laber

SV Störnstein

Sieger Vorrunde (04.01. in Regensburg)

Zweiter Vorrunde





U13-Junioren

Sonntag, 01. Februar in Vilseck

JFG Obere Vils - Ausrichter

Sieger Qualifikation Gruppe A (24.01. in Vilseck)

Sieger Qualifikation Gruppe B (24.01. in Vilseck)

Bester Zweiter Qualifikation Gruppe A/Gruppe B

Kreismeister Cham/Schwandorf (04.01. in Roding)

Kreismeister Regensburg (11.01. in Maxhütte-Haidhof)

Kreismeister Amberg/Weiden (18.01. in Vohenstrauß)





U13-Juniorinnen

Samstag, 24. Januar in Wald

FC Wald/Süßenbach - Ausrichter

SV Burgweinting

JFG Schwarze Laber

(SG) SV Michaelpoppenricht

SV Obertraubling

(SG) VfB Regensburg

JFG 3 Schlösser-Eck

Sieger Vorrunde (04.01. in Regensburg)





U11-Junioren

Samstag, 15. März in Roding

(SG) SpVgg Mitterdorf - Ausrichter

Kreismeister Regensburg (ohne Termin)

Vizemeister Regensburg

Kreismeister Amberg/Weiden (18.01. in Vohenstrauß)

Vizemeister Amberg/Weiden

Kreismeister Cham/Schwendorf (01.02. in Wald)

Vizemeister Cham/Schwandorf





U11-Juniorinnen

Samstag, 24. Januar in Wald

FC Wald/Süßenbach - Ausrichter

(SG) ASV Burglengenfeld

SSV Köfering

SV Obertraubling

(SG) VfB Regensburg