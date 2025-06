Oberpfälzer Bezirksligen eingeteilt: Schwarzhofen muss in den Süden

Es hatte sich angedeutet und ist nun auch spruchreif: Neben Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld geht der SV Schwarzhofen in der Spielzeit 2025/26 erneut in der – für ihn ungeliebten – Bezirksliga Süd an den Start. Erwartungsgemäß starten hingehen sowohl die vier Vertreter aus dem Landkreis Cham als auch die vier Teams aus dem Amberger Gau in der Bezirksliga Nord. Die finale Einteilung der beiden Bezirksliga-Staffeln gab Bezirksspielleiter Dominik Fraunholz am Mittwochnachmittag bekannt.

„Auch dieses Jahr war es wieder ein sehr schwieriges Unterfangen – aufgrund des Überhangs im Norden –, die Vereine in die beiden Klassen einzuteilen. Da die Einteilung aber nach geografischen, spiel- und verkehrstechnischen Gegebenheiten erfolgen muss (SpO Paragraf 8, Ziffer 3), blieb am Schluss nur eine Variante übrig“, erklärt Bezirksspielleiter Dominik Fraunholz in einer Rundmail an die Presse. Wie wir vorab berichtet hatten, hätten so oder so zwei typische Nord-Vereine in den „sauren Apfel“ beißen müssen. Im Lager des SV Schwarzhofen stößt die erneute Einteilung in den Süden auf wenig Gegenliebe, während man im Schwarzenfelder Lager damit sicherlich schon gerechnet haben dürfte.





Die Einteilung der Bezirksligen:



Bezirksliga Süd



TV Parsberg (Absteiger), TSV Kareth-Lappersdorf (Absteiger), TB/ASV Regenstauf, SV Wenzenbach, SpVgg Hainsacker, FC Viehhausen, FC Thalmassing, SV Schwarzhofen, VfB Bach, FSV Prüfening, SpVgg Ramspau, SV Breitenbrunn, FC Pielenhofen-Adlersberg, BSC Regensburg (Aufsteiger), SV Töging (Aufsteiger), 1. FC Schwarzenfeld (Aufsteiger)





Bezirksliga Nord



FC Amberg (Absteiger), SpVgg SV Weiden II, FC Wernberg, FC Weiden-Ost, TSV Tännenberg, 1.FC Schlicht, DJK Arnschwang, FC Raindorf, SV Hahnbach, SpVgg Vohenstrauß, SpVgg Pfreimd, SV Inter Bergsteig Amberg, FC Furth im Wald (Aufsteiger), SG Chambtal (Aufsteiger), SpVgg Schirmitz (Aufsteiger), SF Ursulapoppenricht (Aufsteiger)