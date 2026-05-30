Oberpfälzer Bezirksligen eingeteilt

Der offensivstarke Aufsteiger FC Oberhinkofen ist eine Bereicherung für die Bezirksliga Süd. – Foto: Florian Würthele

Unmittelbar nach Abschluss der Relegation zurrte Bezirksspielleiter Robert Rappl die Einteilung der Oberpfälzer Bezirksligen fest. Aufgrund des Landesliga-Abstiegs des SV Etzenricht gibt es keine Härtefälle. Alle Klubs aus dem Raum Cham spielen künftig in der Bezirksliga Süd. Der 1. FC Schwarzenfeld und der SV Schwarzhofen wandern, wie sie es sich auch wünschen, in die Nord-Staffel.