 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligabericht

Oberpfälzer Bezirksligen eingeteilt

Alle Chamer Vereine wandern in den Süden +++ Schwarzhofen und Schwarzenfeld gehen in die Nord

von Florian Würthele · Gestern, 22:43 Uhr · 0 Leser
Der offensivstarke Aufsteiger FC Oberhinkofen ist eine Bereicherung für die Bezirksliga Süd.
Der offensivstarke Aufsteiger FC Oberhinkofen ist eine Bereicherung für die Bezirksliga Süd. – Foto: Florian Würthele

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Bezirksliga Süd
Bezirksliga Nord

Unmittelbar nach Abschluss der Relegation zurrte Bezirksspielleiter Robert Rappl die Einteilung der Oberpfälzer Bezirksligen fest. Aufgrund des Landesliga-Abstiegs des SV Etzenricht gibt es keine Härtefälle. Alle Klubs aus dem Raum Cham spielen künftig in der Bezirksliga Süd. Der 1. FC Schwarzenfeld und der SV Schwarzhofen wandern, wie sie es sich auch wünschen, in die Nord-Staffel.

Bezirksliga Nord: 1. FC Schlicht, 1. FC Schwarzenfeld, FC Weiden-Ost, FC Wernberg, SF Ursulapoppenricht, SpVgg Pfreimd, SpVgg Vohenstrauß, SpVgg SV Weiden II, SV 08 Auerbach (Aufsteiger), SV Etzenricht (Absteiger), SV Hahnbach, SV Inter Bergsteig Amberg, SV Raigering (Aufsteiger), SV Schwarzhofen (aus BZL Süd), TSV Tännesberg, TV Nabburg (Aufsteiger)

Bezirksliga Süd: BSC Regensburg, FC Furth im Wald (aus BZL Nord), FC Kosova Regensburg (Absteiger), FC Oberhinkofen (Aufsteiger), FC Raindorf (auf BZL Nord), FC Ränkam (Aufsteiger), FC Viehhausen, SC Regensburg (Aufsteiger), SpVgg Hainsacker, SpVgg Ramspau, SV Breitenbrunn, TB 03 Roding (Absteiger), TB/ASV Regenstauf, TV Parsberg, TV Riedenburg (Aufsteiger), VfB Bach/Donau