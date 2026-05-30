Oberpfälzer Bezirksligen eingeteilt

Unmittelbar nach Abschluss der Relegation zurrte Bezirksspielleiter Robert Rappl die Einteilung der Oberpfälzer Bezirksligen fest. Aufgrund des Landesliga-Abstiegs des SV Etzenricht gibt es keine Härtefälle. Alle Klubs aus dem Raum Cham spielen künftig in der Bezirksliga Süd. Der 1. FC Schwarzenfeld und der SV Schwarzhofen wandern, wie sie es sich auch wünschen, in die Nord-Staffel.
Bezirksliga Nord: 1. FC Schlicht, 1. FC Schwarzenfeld, FC Weiden-Ost, FC Wernberg, SF Ursulapoppenricht, SpVgg Pfreimd, SpVgg Vohenstrauß, SpVgg SV Weiden II, SV 08 Auerbach (Aufsteiger), SV Etzenricht (Absteiger), SV Hahnbach, SV Inter Bergsteig Amberg, SV Raigering (Aufsteiger), SV Schwarzhofen (aus BZL Süd), TSV Tännesberg, TV Nabburg (Aufsteiger)
Bezirksliga Süd: BSC Regensburg, FC Furth im Wald (aus BZL Nord), FC Kosova Regensburg (Absteiger), FC Oberhinkofen (Aufsteiger), FC Raindorf (auf BZL Nord), FC Ränkam (Aufsteiger), FC Viehhausen, SC Regensburg (Aufsteiger), SpVgg Hainsacker, SpVgg Ramspau, SV Breitenbrunn, TB 03 Roding (Absteiger), TB/ASV Regenstauf, TV Parsberg, TV Riedenburg (Aufsteiger), VfB Bach/Donau