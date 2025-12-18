Oberpfälzer Bezirks- und Kreismeisterschaften: Der Überblick

Herren: Sonntag, 18. Januar in Wackersdorf Teilnehmer: Kreismeister und Vizemeister der drei Spielkreise, Drittplatzierter des Kreises Cham/Schwandorf, TV Wackersdorf (Ausrichter), SpVgg Pfreimd (Titelverteidiger), Sieger Futsalliga Frauen: Sonntag, 4. Januar in Regensburg (Kerschensteiner Halle) Teilnehmer: SC Regensburg, TSV Brunn, SV 08 Auerbach, SV Neusorg, SV Thenried, 1. FC Schwarzenfeld U19-Junioren: Samstag, 10. Januar in Maxhütte-Haidhof Teilnehmer: TSV Kareth-Lappersdorf, Freier TuS Regensburg, SV Raigering (alle über Quali-Turnier), (SG) SpVgg Vohenstrauß (Kreismeister Amberg/Weiden), JFG 3 Schlösser-Eck (Ausrichter), Kreismeister Regensburg und Cham/Schwandorf U17-Junioren: Samstag, 10. Januar in Maxhütte-Haidhof Teilnehmer: SV Raigering, Jahn Regensburg Futsal, ASV Cham, (alle über Quali-Turnier), TSV Kümmersbruck (Kreismeister Amberg/Weiden), JFG 3 Schlösser-Eck (Ausrichter), Kreismeister Regensburg und Cham/Schwandorf U17-Juniorinnen: Samstag, 17. Januar in Bad Kötzting Teilnehmer: FC Altrandsberg, TSV Neudorf, (SG) SV Michaelpoppenricht, JFG Schwarze Laber, SC Regensburg, (SG) SG Painten, (SG) VfB Regensburg, (SG) Altenstadt/Voh. U15-Junioren: Samstag, 24. Januar in Nittenau; Bezirks-Quali am 3. Januar in Nittenau U15-Juniorinnen: Sonntag, 4. Januar in Regensburg (Kerschensteiner Halle) Teilnehmer: SC Regensburg, SV Wenzenbach, JFG 3 Schlösser-Eck, SSV Köfering, TSV Neudorf, (SG) ASV Burglengenfeld, (SG) SV Michaelpoppenricht, SV Burgweinting U13-Junioren: Sonntag, 1. Februar in Vilseck U13-Juniorinnen: Sonntag, 4. Januar in Regensburg (Kerschensteiner Halle) Teilnehmer: SC Regensburg, DJK Dürnsricht-Wolfring, (SG) ASV Burglengenfeld, SV Hubertus Köfering, (SG) SG Painten U11-Junioren: Sonntag, 15. März in Roding U11-Juniorinnen: Samstag, 24. Januar in Wald Teilnehmer: FC Wald/Süssenbach, SG Burglengenfeld/Katzdorf, SSV Köfering, SV Obertraubling, (SG) VfB Regensburg

Kreismeisterschaften



Kreis Regensburg



Herren: Vorrunde am 27. Dezember in Hemau und am 3. Januar in Thalmassing. Endrunde am Samstag, 10. Januar in Neutraubling



U19-Junioren: Vorrunde abgeschlossen. Endrunde am Sonntag, 28. Dezember in Hemau



U17-Junioren: Vorrunde abgeschlossen. Endrunde am Sonntag, 28. Dezember in Hemau



U15-Junioren: Vorrunde: Gruppe 1 abgeschlossen, Gruppe 2 am 20. Dezember in Zeitlarn, Gruppe 3 am 3. Januar in Obertraubling. Endrunde am Sonntag, 11. Januar in Maxhütte-Haidhof



U13-Junioren: Vorrunde: Gruppe 1 und 2 abgeschlossen, Gruppe 3 am 20. Dezember in Zeitlarn, Gruppe 4 am 3. Januar in Obertraubling. Endrunde am Sonntag, 11. Januar in Maxhütte-Haidhof



U11-Junioren: Vorrunde: Gruppe 1 am 20. Dezember in Zeitlarn, Gruppe 2 am 3. Januar in Obertraubling, Gruppe 3 und Gruppe 4 am 3. Januar in Lappersdorf. Endrunde: Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest







Kreis Amberg/Weiden



Herren: Endrundenturnier am Samstag, 3. Januar in Weiden (Sophie-Scholl-Realschule)



U19-Junioren: abgeschlossen, Kreismeister: (SG) SpVgg Vohenstrauß



U17-Junioren: abgeschlossen, Kreismeister: TSV Kümmersbruck



U15-Junioren: Vorrunde abgeschlossen. Zwischenrunde am 10. und 11. Januar in Sulzbach-Rosenberg. Endrunde am Samstag, 17. Januar in Vohenstrauß



U13-Junioren: Vorrunde abgeschlossen. Zwischenrunde am 11. Januar in Schnaittenbach und Sulzbach-Rosenberg. Endrunde am Samstag, 17. Januar in Vohenstrauß



U11-Junioren: Vorrunde abgeschlossen. Zwischenrunde am 10. Januar in Schnaittenbach und Sulzbach-Rosenberg. Endrunde am Samstag, 17. Januar in Vohenstrauß







Kreis Cham/Schwandorf



Herren: Vorrunde am 20. Dezember in Teublitz, am 4. Januar in Wernberg und am 6. Januar in Roding. Endrunde am Sonntag, 11. Januar in Roding



U19-Junioren: Endrunde am Samstag, 20. Dezember in Furth im Wald



U17-Junioren: Endrunde am Samstag, 20. Dezember in Furth im Wald



U15-Junioren: Endrunde am Sonntag, 4. Januar in Roding



U13-Junioren: Endrunde am Sonntag, 4. Januar in Roding



U11-Junioren: Endrunde am Sonntag, 1. Februar in Wald