Oberpfälzer bei der Bayerischen: »Fußballverrückte« und »Riesensache« Bayerische Hallenmeisterschaft der U19: Youngster von Raigering und 3 Schlösser-Eck schielen jeweils auf Halbfinale

Konstantin Beck und Tom Wasser hatten bisher im Grunde keinerlei Berührungspunkte. Zumal Raigering ja mittlerweile in der Landesliga spielt und die aus den Stammvereinen Leonberg, Pirkensee-Ponholz, Maxhütte-Haidhof und Ramspau gebildete JFG 3 Schlösser-Eck (wieder) in der Bezirksoberliga. Vergangenen Sonntag sollte sich der Umstand ändern, standen sich die Mannschaften doch im Endspiel der Bezirksmeisterschaft gegenüber – mit dem besseren Ende für Schlösser-Eck. Nach Sechsmeterkrimi. Die Auslosung zur „Bayerischen“ ergab, dass auch der Vizemeister aus der Oberpfalz weiterkommen würde. Und somit Raigering.



Ein Glücksfall für die Talente aus dem Raum Amberg, die diesem Saisonhighlight entgegenfiebern. In erster Linie freue man sich, dabei zu sein, merkt Trainer Konstantin Beck an. Der Spielplan bringt die kuriose Konstellation mit sich, dass das Duo aus der Oberpfalz bereits in ihrem Gruppenspiel um 10.15 Uhr aufeinandertrifft und es so zur Neuauflage des Bezirksfinals kommt. Außerdem warten in der Vorrunde jeweils Duelle mit den JFG's vom FC Stiftland und Maindreieck Süd (beide BOL) sowie dem FC Memmingen (Bayernliga). „Wir wollen versuchen, das Halbfinale zu erreichen und dann schauen, wie weit es für uns in der Hauptrunde gehen kann“, gibt Beck vor. In der Freiluftsaison hätte man sich in der Landesliga nach etwas holprigem Start „mit viel Arbeit und Fleiß“ stabilisieren können. An den zuletzt gezeigten Leistungen gelte es in der Halle anzuknüpfen – was auf Bezirksebene laut Beck zum großen Teil schon gut gelungen sei. Woher grundsätzlich die (Hallen)-Stärke der Truppe rühre? „Der Spaß und die Leidenschaft am Fußball, welche uns auf dem Platz zu jeder Zeit zusammenhält. Für mich als Trainer ist es einfach super, mit so vielen 'fußballverrückten' Spielern arbeiten zu dürfen.“



Kein Neuling auf der großen Bühne ist hingehen die JFG 3 Schlösser-Eck. Sie hatte sich bereits 2020 zum Bezirksmeister gekürt und wurde bei der „Bayerischen“ starker Dritter. Dass man sich als Bezirks-Titelverteidiger erneut qualifiziert hätte, sei laut Übungsleiter Tom Wasser eine „Riesensache für den Verein. Ein Wahnsinn.“ Was die JFG am vergangenen Wochenende zum Erfolg getragen hätte: „Starker Teamgeist, riesige Moral und Selbstvertrauen. Die Mannschaft wollte von Anfang an ins Finale!“ Für Samstag hat es sich die JFG zum Ziel gemacht, schönen Fußball zu spielen und die Erfahrung sowie Atmosphäre mitzunehmen. „Wieso sollte nicht Platz zwei in der Gruppe drin sein? Jede Mannschaft ist nicht zu Unrecht da. Der Halbfinaleinzug wäre ein Riesenerfolg“, gibt sich Wasser kampflustig.