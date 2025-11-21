Oberpfälzer Absagen-Ticker: Diese Spiele fallen aus

Alle Jahre wieder: Im November werden bayernweit die Fußballplätze zunehmend schwierig zu bespielen. Schaut dann auch noch wie in diesem Jahr zeitig der Winter vorbei, müssen einige Partien abgesagt werden. Das ist auch an diesem Wochenende in der Oberpfalz der Fall. Wir halten euch auf dem Laufenden, welche Spiele nicht stattfinden können. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.
Überregional
Bayernliga Nord
SC Großschwarzenlohe – SV Fortuna Regensburg
Bezirksliga Süd
SV Breitenbrunn – SpVgg Ramspau (Nachholtermin 06.04.2026)
Bezirksliga Nord
SF Ursulapoppenricht – SV Hahnbach (Nachholtermin 08.03.2026)
Kreis Regensburg
Kreisklasse 3
TV Velburg – TSV Hohenfels
Kreis Amberg/Weiden
Kreisliga Nord
SV 08 Auerbach – FC Vorbach
Kreisliga Süd
SV Hubertus Köfering – TuS Rosenberg
TuS-WE Hirschau – SC Luhe-Wildenau II
DJK Ursensollen – ASV Haselmühl
SV Freudenberg – FC Weiden-Ost II
TSV Königstein – FC Edelsfeld
Kreisklasse Ost
DJK Neustadt/WN – SpVgg Pirk
Kreisklasse Süd
TuS Rosenberg II – DJK Ammerthal II
Kreisklasse West
TSV Königstein II – TSV Pressath
A-Klasse Nord
TuS Schnaittenbach – SG Sorghof / Vilseck II
SG Upo / Gebenbach II – TSG Weiherhammer
A-Klasse Ost
DJK Neustadt/WN II – SpVgg Vohenstrauß II (Fr.)
DJK Neustadt/WN II – TSV Flossenbürg
A-Klasse Süd
SG Ehenfeld I / Hirschau II – TuS Hohenburg
DJK Ursensollen II – SG Haselmühl II / Ebermannsdorf
A-Klasse West
SpVgg Trabitz II – SV Kulmain II (Fr.)
SpVgg Trabitz II – SG Parkstein / Neuhaus
B-Klasse Süd
SG Freudenberg / Paulsdorf II – SV Inter Bergsteig Amberg III (Nachholtermin 26.03.2026)
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisliga Ost
1. SG Regental – SpVgg Eschlkam
SG Schloßberg – SpVgg Willmering-Waffenbrunn
Kreisliga West
DJK Dürnsricht-Wolfring – SC Katzdorf
Kreisklasse Nord
SV Pullenried – SG Niedermurach / Pertolzhofen
A-Klasse Nord
TSV Tännesberg II – TSV Winklarn
A-Klasse Ost
1. SG Regental II – SG Pösing / Wetterfeld
B-Klasse KL Ost
1. SG Regental III – SpVgg Eschlkam II
1. SG Regental III – SpVgg Willmering-Waffenbrunn II
SpVgg Mitterdorf II – SG Vilzing III / Zandt II
SG Schloßberg II – SpVgg Willmering-Waffenbrunn II
B-Klasse KK Nord
SV Pullenried II – SG Pertolzhofen / Niedermurach / OVI-Teunz II
SF Weidenthal-Guteneck II – SG Altendorf / Altfalter II
B-Klasse KK Ost
SV Stachesried II – FC Raindorf II
B-Klasse KK Süd
FC Maxhütte-Haidhof II – DJK Arrach
FC Wald/Süssenbach II – SG Teublitz / Klardorf II