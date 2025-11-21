Oberpfälzer Absagen-Ticker: 70 Spiele fallen aus

Alle Jahre wieder: Im November werden bayernweit die Fußballplätze zunehmend schwierig zu bespielen. Schaut dann auch noch wie in diesem Jahr zeitig der Winter vorbei, müssen einige Partien abgesagt werden. Das ist auch an diesem Wochenende in der Oberpfalz der Fall. Mittlerweile sind knapp 70 Spiele betroffen. Wir halten euch auf dem Laufenden, welche Spiele nicht stattfinden können. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.