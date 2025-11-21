Oberpfälzer Absagen-Ticker: 70 Spiele fallen aus

Alle Jahre wieder: Im November werden bayernweit die Fußballplätze zunehmend schwierig zu bespielen. Schaut dann auch noch wie in diesem Jahr zeitig der Winter vorbei, müssen einige Partien abgesagt werden. Das ist auch an diesem Wochenende in der Oberpfalz der Fall. Mittlerweile sind knapp 70 Spiele betroffen. Wir halten euch auf dem Laufenden, welche Spiele nicht stattfinden können. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.
Überregional
Bayernliga Nord
ATSV Erlangen – ASV Cham
SC Großschwarzenlohe – SV Fortuna Regensburg
Landesliga Mitte
TB 03 Roding – SpVgg Lam
Bezirksliga Süd
SV Breitenbrunn – SpVgg Ramspau (Nachholtermin 06.04.2026)
Bezirksliga Nord
SF Ursulapoppenricht – SV Hahnbach (Nachholtermin 08.03.2026)
Kreis Regensburg
Kreisklasse 3
TV Velburg – TSV Hohenfels
DJK-SV Lengenfeld – 1. FC Beilngries
A-Klasse 4
SG Dietfurt II / Kottingwörth – DJK-SV Lengenfeld II
SV Eintracht Seubersdorf – ASV Holzheim
Kreis Amberg/Weiden
Kreisliga Nord
SC Kirchenthumbach – TSV Erbendorf
SV 08 Auerbach – FC Vorbach
SC Eschenbach – ASV Haidenaab
TSV Eslarn – FC Tremmersdorf
TSV Reuth – SV Kulmain
SV Grafenwöhr – VfB Rothenstadt
Kreisliga Süd
SV Hubertus Köfering – TuS Rosenberg
TuS-WE Hirschau – SC Luhe-Wildenau II
DJK Ursensollen – ASV Haselmühl
SV Freudenberg – FC Weiden-Ost II
TSV Königstein – FC Edelsfeld
Kreisklasse Ost
DJK Neustadt/WN – SpVgg Pirk (Nachholtermin 15.03.2026)
DJK Irchenrieth – SV Altenstadt/Voh. (Nachholtermin 15.03.2026)
FC Luhe-Markt – SV Waldau (Nachholtermin 15.03.2026)
Kreisklasse Süd
TuS Rosenberg II – DJK Ammerthal II
SC Germania Amberg – SG Traßlberg / Poppenricht (Nachholtermin 15.03.2026)
TSV Kümmersbruck – 1. FC Neukirchen (Nachholtermin 15.03.2026)
Kreisklasse West
TSV Königstein II – TSV Pressath
SVSW Kemnath/Stadt – DJK Ebnath
SV Immenreuth – VfB Mantel
SV 08 Auerbach II – SG Seugast I / Schlicht II (Nachholtermin 15.03.2026)
SV Wildenreuth – SV Neusorg (Nachholtermin 15.03.2026)
A-Klasse Nord
TuS Schnaittenbach – SG Sorghof / Vilseck II
SC Germania Amberg II – SG Poppenricht / Traßlberg II
SG Upo / Gebenbach II – TSG Weiherhammer
A-Klasse Ost
DJK Neustadt/WN II – SpVgg Vohenstrauß II (Fr.)
DJK Neustadt/WN II – TSV Flossenbürg
SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen – SG Störnstein / Wurz (Nachholtermin 15.03.2026)
A-Klasse Süd
SG Ehenfeld I / Hirschau II – TuS Hohenburg
DJK Ursensollen II – SG Haselmühl II / Ebermannsdorf
SV Hubertus Köfering II – FSV Gärbershof (Nachholtermin 14.03.2026)
A-Klasse West
SpVgg Trabitz II – SV Kulmain II (Fr.)
SC Kirchenthumbach II – TSV Erbendorf II
SpVgg Trabitz II – SG Parkstein / Neuhaus
TSV 1960 Kastl – FC Vorbach II
B-Klasse Ost
SG Neukirchen / Pfrentsch / Waidhaus II – SG Wildenau I / Püchersreuth / Floß II (Nachholtermin 15.03.2026)
DJK Irchenrieth II – SG Waldthurn / Altenstadt/Voh. II (Nachholtermin 15.03.2026)
SpVgg Pirk II – SpVgg Moosbach II (Nachholtermin 15.03.2026)
B-Klasse Süd
SG Freudenberg / Paulsdorf II – SV Inter Bergsteig Amberg III (Nachholtermin 26.03.2026)
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisliga Ost
1. SG Regental – SpVgg Eschlkam
SG Schloßberg – SpVgg Willmering-Waffenbrunn
Kreisliga West
DJK Dürnsricht-Wolfring – SC Katzdorf
Kreisklasse Nord
TSV Detag Wernberg II – SpVgg Pfreimd II
SV Pullenried – SG Niedermurach / Pertolzhofen
SV Trisching – SV Altendorf
Kreisklasse Süd
TV Bodenwöhr – DJK Rettenbach
A-Klasse Nord
TSV Tännesberg II – TSV Winklarn
A-Klasse Ost
1. SG Regental II – SG Pösing / Wetterfeld
B-Klasse KL Ost
1. SG Regental III – SpVgg Eschlkam II
1. SG Regental III – SpVgg Willmering-Waffenbrunn II
SpVgg Mitterdorf II – SG Vilzing III / Zandt II
SG Schloßberg II – SpVgg Willmering-Waffenbrunn II
B-Klasse KK Nord
1. FC Neunburg vorm Wald II – SF Weidenthal-Guteneck II
SV Pullenried II – SG Pertolzhofen / Niedermurach / OVI-Teunz II
SF Weidenthal-Guteneck II – SG Altendorf / Altfalter II
B-Klasse KK Ost
SV Stachesried II – FC Raindorf II
B-Klasse KK Süd
FC Maxhütte-Haidhof II – DJK Arrach
TV Bodenwöhr II – DJK Rettenbach II
FC Wald/Süssenbach II – SG Klardorf / Teublitz II