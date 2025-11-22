Oberpfälzer Absagen-Ticker: 108 Spiele fallen aus

Alle Jahre wieder: Im November werden bayernweit die Fußballplätze zunehmend schwierig zu bespielen. Schaut dann auch noch wie in diesem Jahr zeitig der Winter vorbei, müssen einige Partien abgesagt werden. Das ist auch an diesem Wochenende in der Oberpfalz der Fall. Über 100 Spiele sind betroffen. Wir halten euch auf dem Laufenden, welche Spiele nicht stattfinden können. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert (Stand Sonntag, 11 Uhr).
Überregional
Regionalliga Bayern
DJK Vilzing – Würzburger Kickers
Bayernliga Nord
ATSV Erlangen – ASV Cham
ASV Neumarkt – SpVgg SV Weiden
SC Großschwarzenlohe – SV Fortuna Regensburg
Landesliga Mitte
TB 03 Roding – SpVgg Lam
SC Luhe-Wildenau – TSV Bogen
FC Teisbach – SV Etzenricht
Bezirksliga Süd
SV Breitenbrunn – SpVgg Ramspau (Nachholtermin 06.04.2026)
Bezirksliga Nord
SF Ursulapoppenricht – SV Hahnbach (Nachholtermin 08.03.2026)
Kreis Regensburg
Kreisliga 2
TSV Dietfurt – FSV Steinsberg
SG Peising / Bad Abbach II – SV Lupburg
Kreisklasse 3
SpVgg Willenhofen – SV Hörmannsdorf
TV Velburg – TSV Hohenfels
DJK-SV Lengenfeld – 1. FC Beilngries
A-Klasse 4
SG Dietfurt II / Kottingwörth – DJK-SV Lengenfeld II
SV Eintracht Seubersdorf – ASV Holzheim
Kreis Amberg/Weiden
Kreisliga Nord
SC Kirchenthumbach – TSV Erbendorf
SV 08 Auerbach – FC Vorbach
SC Eschenbach – ASV Haidenaab
TSV Eslarn – FC Tremmersdorf
TSV Reuth – SV Kulmain
SV Grafenwöhr – VfB Rothenstadt
SpVgg Trabitz – SV Kohlberg
Kreisliga Süd
SV Hubertus Köfering – TuS Rosenberg
TuS-WE Hirschau – SC Luhe-Wildenau II
DJK Ursensollen – ASV Haselmühl
SV Freudenberg – FC Weiden-Ost II
TSV Königstein – FC Edelsfeld
Kreisklasse Ost
SV Etzenricht II – SV Altenstad/WN
SpVgg Windischeschenbach – SG Plößberg I / Schönkirch II
TSV Pleystein – SpVgg Moosbach
DJK Weiden – SG Püchersreuth / Floß
DJK Neustadt/WN – SpVgg Pirk (Nachholtermin 15.03.2026)
DJK Irchenrieth – SV Altenstadt/Voh. (Nachholtermin 15.03.2026)
FC Luhe-Markt – SV Waldau (Nachholtermin 15.03.2026)
Kreisklasse Süd
TuS Rosenberg II – DJK Ammerthal II
SV Inter Bergsteig Amberg II – SV Kauerhof
SV Schmidmühlen II – SG Kastl / Utzenhofen
SV Etzelwang – SV Loderhof
SC Germania Amberg – SG Traßlberg / Poppenricht (Nachholtermin 15.03.2026)
TSV Kümmersbruck – 1. FC Neukirchen (Nachholtermin 15.03.2026)
Kreisklasse West
FC Dießfurt – SV Hahnbach II
SV Riglasreuth – SC Schwarzenbach
TSV Königstein II – TSV Pressath
SVSW Kemnath/Stadt – DJK Ebnath
SV Immenreuth – VfB Mantel
SV 08 Auerbach II – SG Seugast I / Schlicht II (Nachholtermin 15.03.2026)
SV Wildenreuth – SV Neusorg (Nachholtermin 15.03.2026)
A-Klasse Nord
TuS Schnaittenbach – SG Sorghof / Vilseck II
DJK Weiden II – FC Freihung
SG Upo / Gebenbach II – TSG Weiherhammer
SV Illschwang – Concordia Hütten (Nachholtermin 14.03.2026)
SC Germania Amberg II – SG Poppenricht / Traßlberg II (Nachholtermin 15.03.2026)
A-Klasse Ost
DJK Neustadt/WN II – SpVgg Vohenstrauß II (Fr.)
TSV Eslarn II – FSV Waldthurn
DJK Neustadt/WN II – TSV Flossenbürg
ASV Neustadt/WN – SpVgg Schirmitz II
FC Luhe-Markt II – SpVgg Vohenstrauß II (Nachholtermin 15.03.2026)
SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen – SG Störnstein / Wurz (Nachholtermin 15.03.2026)
A-Klasse Süd
DJK Ursensollen II – SG Haselmühl II / Ebermannsdorf
SV Hubertus Köfering II – FSV Gärbershof (Nachholtermin 14.03.2026)
SG Ehenfeld I / Hirschau II – TuS Hohenburg (Nachholtermin 15.03.2026)
A-Klasse West
SpVgg Trabitz II – SV Kulmain II (Fr.)
SC Eschenbach II – ASV Haidenaab II
TSV Reuth II – SV Kulmain II
SC Kirchenthumbach II – TSV Erbendorf II
SpVgg Trabitz II – SG Parkstein / Neuhaus
TSV 1960 Kastl – FC Vorbach II
SV Waldeck – SG Neustadt I / Tremmersdorf II (Nachholtermin 04.04.2026)
B-Klasse Ost
TSV Neunkirchen – SV Waldau II
SG Neukirchen / Pfrentsch / Waidhaus II – SG Wildenau I / Püchersreuth / Floß II (Nachholtermin 15.03.2026)
DJK Irchenrieth II – SG Waldthurn / Altenstadt/Voh. II (Nachholtermin 15.03.2026)
SpVgg Pirk II – SpVgg Moosbach II (Nachholtermin 15.03.2026)
B-Klasse Süd
SG Etzelwang / Großalbershof II / Edelsfeld III – SV Loderhof II
SG Upo / Gebenbach III – SV Vilshofen
SV Illschwang II – SV Kauerhof II (Nachholtermin 14.03.2026)
SG Freudenberg / Paulsdorf II – SV Inter Bergsteig Amberg III (Nachholtermin 26.03.2026)
B-Klasse West
SV Riglasreuth II – SG Tremmersdorf III / Neustadt II
SVSW Kemnath/Stadt II – SG Brand I / Ebnath II
SG Immenreuth / Waldeck II – VfB Mantel II
SG TSV Kastl / Pressath II – TSV Reuth III
SSV Kirchenpingarten II – SG Mehlmeisel / Fichtelberg
Concordia Hütten II – SV Neusorg II (Nachholtermin 15.03.2026)
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisliga Ost
1. SG Regental – SpVgg Eschlkam
SG Schloßberg – SpVgg Willmering-Waffenbrunn
Kreisliga West
SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – FC Schmidgaden
DJK Dürnsricht-Wolfring – SC Katzdorf
Kreisklasse Nord
TSV Detag Wernberg II – SpVgg Pfreimd II
SV Pullenried – SG Niedermurach / Pertolzhofen
SV Trisching – SV Altendorf
SC Kreith/Pittersberg – SC Weinberg Schwandorf
Kreisklasse Süd
TV Bodenwöhr – DJK Rettenbach
FC Stamsried – SG Fischbach / Steinberg
A-Klasse Nord
TSV Tännesberg II – TSV Winklarn
SV Haselbach II – SpVgg Pfreimd III
A-Klasse Ost
1. SG Regental II – SG Pösing / Wetterfeld
B-Klasse KL Ost
1. SG Regental III – SpVgg Eschlkam II
1. SG Regental III – SpVgg Willmering-Waffenbrunn II
SpVgg Mitterdorf II – SG Vilzing III / Zandt II
SG Schloßberg II – SpVgg Willmering-Waffenbrunn II
B-Klasse KK Nord
1. FC Neunburg vorm Wald II – SF Weidenthal-Guteneck II
SV Pullenried II – SG Pertolzhofen / Niedermurach / OVI-Teunz II
SC Kreith/Pittersberg II – SC Weinberg Schwandorf II
SF Weidenthal-Guteneck II – SG Altendorf / Altfalter II
B-Klasse KK Ost
SV Stachesried II – FC Raindorf II
B-Klasse KK Süd
FC Maxhütte-Haidhof II – DJK Arrach
TV Bodenwöhr II – DJK Rettenbach II
FC Wald/Süssenbach II – SG Klardorf / Teublitz II