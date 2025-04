Oberöwisheim empfängt Obergrombach

Gut gelaunt war Christopher Oberst nach dem Derbysieg in Münzesheim: „Am Sonntag haben wir unseren nächsten Sieg im Derby gegen Münzesheim einfahren können. Zu Beginn sind wir nicht gut ins Spiel gekommen und haben auch ein paar hochkarätige Chancen zugelassen, die glücklicherweise nicht genutzt wurden. Nach ca. 30 Minuten wurden wir besser und haben das Spiel übernommen. Kurz vor der Halbzeit haben wir dann auch den Führungstreffer erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir super weitergespielt und noch zwei weitere Tore erzielt. Am Ende haben wir mit 3:1 gewonnen.“

Den Oberöwisheimer Lauf will Oberst auch gegen Obergrombach fortsetzen: „Das nächste Spiel findet am Samstag bei uns zu Hause gegen Obergrombach statt. Es wird sicherlich ein hartes und körperbetontes Spiel werden. Wir müssen alle den Kampf annehmen und wieder heiß auf die drei Punkte sein. Dann können wir bestimmt was Zählbares in Oberöwisheim behalten.“

Nicht über ein Remis kam der FC Obergrombach gegen Dürrenbüchig hinaus. „Aktuell läuft es in unserem Offensivspiel leider nicht so, wie wir es uns vorstellen. Dürrenbüchig hat es gut gemacht, kompakt verteidigt und es uns wahrlich schwer gemacht, bis in den Strafraum vorzudringen. Leider konnten wir uns an diesem Sonntag über keinen einzigen Torerfolg erfreuen. Dafür aber haben wir eine gute Defensivleistung abgeliefert, es Dürrenbüchig ebenfalls schwer gemacht und letztendlich die Null halten können. Insgesamt betrachtet ein absolut verdientes Unterschieden“, sahen Sebastian Sabo und Cedric Zimmermann eine gerechte Punkteteilung.

Bereits morgen ist der FCO wieder gefordert. „Am Samstag geht es nun nach Oberöwisheim, wo wir endlich wieder zu alter Stärke finden wollen“, so die Obergrombacher Trainer.

PROGNOSE:

Der Oberöwisheimer Lauf geht weiter und der TSV überflügelt Obergrombach.