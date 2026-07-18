Obernzell & Karpfham siegen, Remis in Salzweg, Grafenau und Osterhofen

Aufsteiger FC Salzweg erkämpfte sich bei seiner Rückkehr in die Bezirksliga ein 1:1 gegen den FC Künzing. Zunächst hatte Künzings Top-Torjäger Christian Seidl die Gäste in der 15. Minute in Führung gebracht. Salzweg erspielte sich im weiteren Verlauf die besseren Möglichkeiten und belohnte sich in der 63. Minute mit dem Ausgleich: Nach Vorarbeit von Paul Stögbauer traf der spielende Co-Trainer Niklas Schröder zum 1:1. Trotz des Chancenplus konnte sich der Liga-Neuling am Ende mit der Punkteteilung anfreunden.
Einen Auftakt nach Maß erwischte der TSV Karpfham gegen den TSV Mauth. Johannes Dorfner brachte die Hausherren nach Vorarbeit von Patrick Drofa per Kopf in Führung, ehe Spielertrainer "Jinx" Brückl kurz vor der Pause mit einem sehenswerten Freistoß auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Karpfham den Vorsprung souverän und brachte den verdienten Heimsieg über die Zeit.
Lange gedulden musste sich dagegen der FC Obernzell-Erlau im Heimspiel gegen Aufsteiger Plattling. Erst kurz vor dem Ende sorgte Spielertrainer Fabian Wiesmaier mit dem viel umjubelten Treffer zum 1:0 für die Entscheidung. Zwischen dem TSV Grafenau und der SpVgg Bischofsmais fielen hingegen keine Tore. Der SV Garham und die SpVgg Osterhofen trennten sich zum Saisonauftakt mit 1:1. Nachdem Mario Götzler die Gäste in Führung gebracht hatte, sicherte Luka Mayerhofer den Herzogstädtern mit seinem Ausgleichstreffer einen Punkt beim Bezirksliga-Comeback.
Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Der 2:0-Heimsieg war aus meiner Sicht absolut verdient. Wir sind gut in die Partie gekommen und nach einer Flanke durch den Kopfball von Johannes Dorfner früh in Führung gegangen. Kurz vor der Pause ist uns dann mit einem Freistoß vom Sechzehnereck, der über die Unterkante der Latte im Tor gelandet ist, das 2:0 gelungen. Insgesamt hätten wir im ersten Durchgang sogar noch höher führen können, weil wir mehrere sehr gute Möglichkeiten nicht genutzt haben. Nach der Halbzeit war klar, dass Mauth mehr investieren und vor allem mit langen Bällen arbeiten würde. Gegen ihre gefährlichen Offensivspieler mussten wir deshalb jederzeit aufmerksam bleiben. Das ist uns bis auf wenige Situationen sehr gut gelungen. Gleichzeitig haben wir es versäumt, mit dem dritten Treffer frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Trotzdem bin ich mit unserer Leistung sehr zufrieden. Wir haben defensiv stabil gestanden, uns viele Chancen erarbeitet und am Ende hochverdient gewonnen. Auf diese Leistung wollen wir aufbauen!"
Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Meine Mannschaft hat eine sehr gelungene Bezirksliga-Premiere gezeigt. Es war ein intensives Spiel, in dem wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren und uns ein klares Chancenplus erarbeitet haben. Umso ärgerlicher war es, dass wir nach einer Ecke in Rückstand geraten sind. Die Mannschaft hat sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich den Ausgleich absolut verdient. Mit etwas mehr Konsequenz vor dem Tor wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Trotzdem bin ich mit unserem ersten Auftritt sehr zufrieden. Auf dieser Leistung können wir aufbauen."
Sebastian Raml (Spielertrainer TSV Grafenau): "In der ersten Halbzeit waren wir über weite Strecken spielbestimmend und haben defensiv nahezu nichts zugelassen. Allerdings fehlte uns in der ersten Halbzeit auch selbst die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel. Nach der Pause haben wir den Druck erhöht und uns vier oder fünf hochkarätige Chancen erarbeitet, diese aber nicht genutzt. Das war unter dem Strich einfach zu wenig, denn wenn man seine Möglichkeiten nicht verwertet, kann man ein solches Spiel nicht gewinnen. Jetzt heißt es, die Partie abzuhaken und den Blick auf Mittwoch zu richten."
Jonas Stefan (sportlicher Leiter Obernzell-Erlau): "Wir sind in den ersten zehn Minuten nur schwer in die Partie gekommen, während Plattling viel Ballbesitz hatte. Danach haben wir jedoch immer besser ins Spiel gefunden und die Begegnung zunehmend kontrolliert. Vor allem über unsere schnellen Außenspieler sind wir mehrfach gefährlich geworden und haben gute Flanken in den Strafraum gebracht. Leider haben wir es verpasst, unsere Überlegenheit noch vor der Pause in die Führung umzumünzen. Auch im zweiten Durchgang hat Plattling sehr tief verteidigt und uns viel Ballbesitz überlassen. Wir sind geduldig geblieben und haben uns am Ende durch einen indirekten Freistoß mit dem entscheidenden Treffer belohnt. Insgesamt war der Sieg verdient. Umso wichtiger ist es, dass wir mit drei Punkten in die neue Saison gestartet sind."
Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Gegen einen sehr tief stehenden Gegner waren wir über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Aufgrund der defensiven Ausrichtung von Osterhofen war es für uns allerdings schwierig, klare Chancen herauszuspielen. Durch eine starke Einzelaktion sind wir dennoch verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Osterhofen hat an seiner Spielweise anschließend kaum etwas verändert und kam durch eine abgefälschte Flanke etwas glücklich zum Ausgleich. Auch danach hatten wir mehr Ballbesitz und die Kontrolle über das Spiel, ohne uns jedoch die ganz großen Möglichkeiten zu erarbeiten. Deshalb fällt die Bewertung des Ergebnisses etwas zwiespältig aus. Gemessen am Spielverlauf hatten wir leichte Vorteile, insgesamt können wir mit dem 1:1 aber leben."