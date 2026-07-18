Obernzell & Karpfham siegen, Remis in Salzweg, Grafenau und Osterhofen

Allen Grund zur Freude hatten die Karpfhamer am Samstagnachmittag: Die Mannschaft der Spielertrainer Christian Brückl (2.v.l.) und Tobias Dandl feierte bei ihrem Bezirksliga-Comeback einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den TSV Mauth. – Foto: Robert Geisler

Aufsteiger FC Salzweg erkämpfte sich bei seiner Rückkehr in die Bezirksliga ein 1:1 gegen den FC Künzing. Zunächst hatte Künzings Top-Torjäger Christian Seidl die Gäste in der 15. Minute in Führung gebracht. Salzweg erspielte sich im weiteren Verlauf die besseren Möglichkeiten und belohnte sich in der 63. Minute mit dem Ausgleich: Nach Vorarbeit von Paul Stögbauer traf der spielende Co-Trainer Niklas Schröder zum 1:1. Trotz des Chancenplus konnte sich der Liga-Neuling am Ende mit der Punkteteilung anfreunden.

Einen Auftakt nach Maß erwischte der TSV Karpfham gegen den TSV Mauth. Johannes Dorfner brachte die Hausherren nach Vorarbeit von Patrick Drofa per Kopf in Führung, ehe Spielertrainer "Jinx" Brückl kurz vor der Pause mit einem sehenswerten Freistoß auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Karpfham den Vorsprung souverän und brachte den verdienten Heimsieg über die Zeit.

Lange gedulden musste sich dagegen der FC Obernzell-Erlau im Heimspiel gegen Aufsteiger Plattling. Erst kurz vor dem Ende sorgte Spielertrainer Fabian Wiesmaier mit dem viel umjubelten Treffer zum 1:0 für die Entscheidung. Zwischen dem TSV Grafenau und der SpVgg Bischofsmais fielen hingegen keine Tore. Der SV Garham und die SpVgg Osterhofen trennten sich zum Saisonauftakt mit 1:1. Nachdem Mario Götzler die Gäste in Führung gebracht hatte, sicherte Luka Mayerhofer den Herzogstädtern mit seinem Ausgleichstreffer einen Punkt beim Bezirksliga-Comeback.