Obernzell-Erlau: Weiter mit Fröschl & zwei Neuzugänge

Der 20-jährige Mittelfeldspieler Michael Wagner gehört beim Kreisklassen-Absteiger SV Untergriesbach zu den Leistungsträgern. "Wir haben in der Vergangenheit mit entwicklungsfähigen Spielern aus unteren Klassen gute Erfahrungen gemacht. Michael hat das Potenzial und den Ehrgeiz, in der Bezirksliga Fuß zu fassen", meint Jonas Stefan. Der Fokus gilt aber dem Saisonendspurt, der dem Fröschl-Gefolge kommende Woche am 7. Mai um 20 Uhr noch das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Künzing beschert. Trotz nur sechs Punkten Rückstand auf die "Römer" gibt es aus dem FCOE-Lager aber keine Kampfansagen. "Wir wissen, wo wir herkommen und es ist nur sehr schwer vorstellbar, dass sich eine so gestandene Bezirksliga-Truppe wie Künzing die Vizemeisterschaft noch nehmen lassen wird. Unsere Erwartungen haben wir bereits weit übertroffen und daher blicken wir den vier noch ausstehenden Partien sehr gelassen entgegen", betont der Funktionär.