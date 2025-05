Obernzell-Erlau: Sharankov wird Co-Spielertrainer

"Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, war aber lange unschlüssig, weil der Aufwand für mich enorm ist. Ich hatte einige Angebote vorliegen, der sportliche Reiz hat dann aber letztlich den Ausschlag für meine Zusage beim FC Obernzell-Erlau gegeben. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren hervorragend und ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Spielweise gut in diese homogene Mannschaft passen werde. Das ist eine richtig gute Truppe, auf die ich mich riesig freue. Zudem möchte ich meine Erfahrung auch in meiner neuen Rolle als Co-Trainer einbringen und auch in dieser Position meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden", sagt der in Zwiesel wohnhafte Sharankov, der vor sieben Jahren aus Bulgarien nach Niederbayern kam. Für den SC Zwiesel bestritt Sharankov 86 Kreisliga-Spiele, in denen er sich 64-mal in die Torschützenliste eintragen konnte. Auch seine Zahlen bei der SpVgg Osterhofen können sich sehen lassen. In der Landesliga absolvierte der Center 34 Partien, in denen er elf Einschüsse verbuchte und in 30 Bezirksliga-Matches setzte Sharankov das Spielgerät 14-mal in die Maschen.











"Mit dieser Personalie schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Denis soll den Abgang von unserem Torjäger Julian Luger kompensieren und wird zudem in die bislang von Alexander Galle bekleidete Co-Trainer-Rolle schlüpfen. Von seinen sportlichen Qualitäten sind wir voll und ganz überzeugt. Menschlich ist er ein ganz feiner Kerl, der prima zu uns passen wird. Dementsprechend happy sind wir über die Zusage von Denis", frohlockt Obernzell Sportlicher Leiter Jonas Stefan, der mit dem Stand in Sachen Kaderplanung zufrieden ist. "Auch wenn die Abgänge von Luger und Galle extrem schmerzen, haben wir mit Pfeil, Wagner und Sharankov gute Verpflichtungen tätigen können. Wir sind daher guter Dinge, wieder eine vernünftige Rolle spielen zu können. Wir wissen wo wir herkommen, deshalb wird es für uns primär wieder darum gehen, nichts mit den hinteren Tabellenplätzen zu tun zu haben", betont der junge Funktionär.