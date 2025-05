Obernzell-Erlau: Neben Legende Luger geht auch Galle von Bord

Während Luger den Einstieg ins Trainergeschäft wagt, hängt Ex-Landesligakicker Galle seine Schuhe an den berühmten Nagel. "Ich habe nach der super Zeit in Waldkirchen nochmal vier wunderschöne und maximal erfolgreiche Jahre bei meinem Heimatverein erleben dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Der Verein hat eine super Entwicklung genommen und ist aktuell in besten Händen mit Jochen als Trainer als auch in der Vorstands- und Abteilungsleiter-Ebene. Die Mannschaft hat sich sowohl sportlich als auch menschlich stets weiterentwickelt und hat einen super Grundstock für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen. Ich wünsche dem Klub nur das Beste für die Zukunft. Der Sport an sich ist bei mir in der letzten Zeit immer mehr in den Hintergrund gerückt und deshalb habe ich mich entschlossen, definitiv in der nächsten Zeit weder als Spieler noch als Trainer etwas zu machen", lässt Alexander Galle wissen. Mit Timo Stadler, der zum FC Salzweg wechselt, und Nico Klinglmair , der bereits im Winter zum SV Hofkirchen gewechselt ist, wurden zwei weitere Cracks verabschiedet.