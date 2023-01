Obernzell-Erlau: Erfolgscoach Galle geht ins zweite Glied zurück Der ehemalige Waldkirchener Landesligaverteidiger tritt in der neuen Saison aus beruflichen Gründen kürzer

Der FC Obernzell-Erlau steht dicht vor einem kleinen Fußballwunder. Der Dorfverein, der erst vergangenen Sommer über den Umweg Relegation den Aufstieg geschafft hat, führt mit einem satten Vorsprung von sieben Zählern das Ranking der Kreisliga Passau an und der Durchmarsch in die Bezirksliga ist zum Greifen nahe. Maßgeblichen Anteil am Höhenflug des Klubs hat Spielercoach Alexander Galle , der seit eineinhalb Jahren die sportliche Richtung bei seinem Heimatverein vorgibt.

"Alexander leistet bei uns vorzügliche Arbeit. Wie er auf dem Platz vorangeht und die Abwehr zusammenhält, ist phänomenal. Er ist ganz klar der Vater unseres derzeitigen Erfolgs", weiß Josef Irg, der Abteilungsleiter des FC Obernzell-Erlau ist. Dennoch wird Galle, der für den TVS Waldkirchen 225 Landesliga-Einsätze (fünf Tore) absolviert hat, nicht über das Saisonende hinaus als hauptverantwortlicher Übungsleiter weitermachen. "Das hat überhaupt keine sportliche Gründe, zumal es herausragend gut läuft. Mir ist das Ganze in letzter Zeit einfach etwas zu viel geworden, da ich beruflich gut eingespannt bin und zudem in Grafenau arbeite. Der Trainerjob macht mir zwar Spaß, ist aber auch mit viel Aufwand verbunden. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, im Fußball kürzer zu treten und als Chefcoach aufzuhören. Ich bin aber in die Planungen voll involviert und es ist eine Option, dass ich den neuen Coach als Co-Spielertrainer unterstützen werde", berichtet der 30-jährige Klasse-Verteidiger.







Wer die Galle-Nachfolge beim FC Obernzell-Erlau antreten wird, steht noch nicht fest. "Wir stehen mit potenziellen Kandidaten in Kontakt. Noch ist aber nichts entschieden", informiert Josef Irg. Unabhängig, wer beim derzeitigen Kreisliga-Primus in der nächsten Saison das Sagen haben wird, möchte Alexander Galle aber die bisherige Fabel-Saison gebührend abschließen: "Wir hatten in manchen Spielen das notwendige Glück auf unserer Seite, stehen aber sicherlich nicht zu unrecht ganz vorne. Unser Ziel ist es nun auch am Ende ganz oben zu stehen. Alles andere wäre unglaubwürdig."