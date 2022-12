Obernzell-Erlau: Die Sensation der Kreisliga Passau Der Neuling führt die Tabellen souverän an und steht vor dem erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga

Überraschungen gehören zum Fußball dazu und sind oft das Salz in der Suppe. Dass der FC Obernzell-Erlau zur Winterpause mit einem komfortablen Vorsprung von sieben Zählern das Ranking der Kreisliga Passau anführt, darf schon fast als eine kleine Sensation bezeichnet werden. Der Neuling schaffte erst im vergangenen Sommer den Sprung in die achte Liga und setzte in der neuen Umgebung voll auf die Mannschaft, die als Vizemeister der Kreisklasse Passau erst über die Relegation den Aufstieg in die Kreisliga schaffte.

Dort spielte das Team um Kapitän Julian Luger bisher grandios auf und verblüfft die komplette Konkurrenz. "Es ist eigentlich kaum zu glauben", schmunzelt Abteilungsleiter Josef Irg, der kein Mann der forschen Töne ist. "Wir hatten bislang einen Mega-Lauf, konnten auch fast alle engen Spiele für uns entscheiden. Das oft notwendige Quäntchen Glück war meist auf unserer Seite", räumt der Funktionär ein, der die Leistung des Erfolgsteams aber keineswegs schmälern will: "Was die Burschen in den vergangenen Monaten geleistet haben, ist sensationell. Es ist nämlich nicht so, dass wir keine Probleme hatten. Teilweise mussten wir aus unserem Stammkader fünf, sechs Spieler verletzungsbedingt ersetzen. Unser Kapitän und Torjäger Julian Luger hat uns bereits einige Spiele gefehlt, weitere wichtige Akteure wie Bela Kapusta und Jonas Windpassinger haben den Großteil der bisherigen Saison verpasst."





Dass Erfolgsrezept des Kreisliga-Primus hört sich relativ simpel an. "Wir leben von einem starken Kollektiv, das auch außerhalb des Platzes eine echte Einheit ist. Die Mannschaft ist relativ gut eingespielt und hält vorbildlich zusammen. Hinten hält unser Spielertrainer Alexander Galle den Laden zusammen und in der Offensive sind wir schwer ausrechenbar, da bei uns viele Spieler Tore machen können", berichtet Josef Irg. Trotz des großen Vorsprungs redet der Sportchef der Fußballer aus Obernzell und Erlau nur ungern von der Bezirksliga: "Wir haben noch zehn Spiele, davon sieben auswärts. Es kann daher noch viel passieren. Deshalb werden wir auch keine großen Töne spucken und bodenständig bleiben." Das kickende Personal sieht die Lage freilich etwas anders. "Die Mannschaft hat den Ehrgeiz, aufzusteigen. Das wäre natürlich mit unseren bescheidenen Mitteln - wir bezahlen keine Spieler - ein herausragender Erfolg", meint Irg, der hofft, dass die zuletzt verletzten Akteure nach der Winterpause wieder voll angreifen können.





Im Kader wird es in der Winterpause keine Veränderungen geben. Auch ein Trainingslager in wärmeren Gefilden ist nicht geplant. Unabhängig vom Saisonausgang wird sich beim FC Obernzell-Erlau auch im Sommer nicht viel verändern. "Ich gehe davon aus, dass wir unseren Kader weitestgehend zusammenhalten können. Aus der eigenen Jugend rücken zwei vielversprechende Talente nach. Wir setzen weiter auf unsere eigenen Leute, auch wenn es vielleicht wirklich eine Etage nach oben gehen sollte", verrät Josef Irg.