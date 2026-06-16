Obernissa steigt in die Kreisliga auf – Marvin Klinkert im Gespräch

Interview – SG Eintracht Obernissa feiert Aufstieg Co-Trainer Marvin Klinkert spricht über den Saisonabschluss, den knappen Kampf um Platz eins und die besondere Entwicklung seiner Mannschaft in dieser Spielzeit.

Definitiv Freude und Erleichterung. Nachdem es in der vergangenen Saison so knapp war und wir punktgleich mit Tonndorf waren, uns aber am Ende nur sechs Tore zum Aufstieg gefehlt haben, war die Motivation diesmal besonders groß. Auch der lange Zweikampf mit Bad Berka II, die lange Zeit den zweiten Tabellenplatz belegten, hat uns zusätzlich angespornt. Umso größer war die Freude, als es dieses Mal endlich gereicht hat. Danach wurde natürlich ausgiebig gefeiert – die Aufstiegsparty ging bis tief in die Nacht.

Aufstieg und Emotionen Marvin, der Aufstieg ist geschafft – mit nur einem Punkt Vorsprung vor FC Einheit Bad Berka II. Was überwiegt gerade: Freude oder Erleichterung?

Die Mannschaft war über die gesamte Saison sehr fokussiert und hatte die feste Überzeugung, dass wir es schaffen können. Besonders das Spiel gegen Griesheim hat gezeigt, dass wir bereit waren und den entscheidenden Schritt machen wollten.

Wann war für dich klar, dass es am Ende reichen kann?

Das Spiel gegen Griesheim war letzte wichtiger Schritt. Was hat euch dort besonders stark gemacht?

Die ersten Minuten waren etwas nervös, auch weil Griesheim gut mitgespielt hat. Dazu kam die besondere Atmosphäre auf dem Sportplatz: Über 150 Zuschauer waren vor Ort und haben die Mannschaft lautstark unterstützt und angefeuert. Mit dem 1:0 konnten wir dann den Knoten lösen. Danach haben wir immer mehr Sicherheit bekommen, das Spiel souverän kontrolliert und am Ende verdient gewonnen.

Wie hast du den engen Zweikampf mit FC Einheit Bad Berka II über die Saison erlebt?



Bad Berka war eine echte harte Nuss und hätte den Aufstieg ebenfalls verdient gehabt. Am Ende haben wir jedoch beide direkten Duelle knapp für uns entschieden und uns dadurch den Aufstieg letztlich etwas mehr verdient als Bad Berka.

Gab es Momente, in denen du gezweifelt hast? Team und Erfolg Was hat diese Mannschaft in dieser Saison ausgezeichnet?

Vor allem der Zusammenhalt und die Mentalität. Jeder hat für den anderen gekämpft und wir waren über die gesamte Saison hinweg fokussiert. Der Teamgeist war ein wichtiger Faktor für unseren Erfolg.

Ausblick Kreisliga Wird es im Sommer Veränderungen im Kader geben (Abgänge/Neuzugänge)?

Kevin Mende wird aufhören. Einen Neuzugang können wir bereits begrüßen, aber wir halten weiterhin die Augen offen und schauen, welche Möglichkeiten sich noch ergeben.



Was sind eure Ziele für die Kreisliga?

Unser erstes und wichtigstes Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Darüber hinaus wollen wir in der neuen Liga erstmal ankommen, Erfahrungen sammeln und uns als Mannschaft weiterentwickeln. Im Pokal möchten wir außerdem so weit wie möglich kommen.





Wir danken dir, Marvin, für deine zeit und wünschen dir weiterhin alles gute für die kommende Saison in der Kreisliga.