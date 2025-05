Oberndorf und Eggelstetten machen gemeinsame Sache

Das Thema Kooperation hat beide Vereine bereits einige Zeit beschäftigt, wie die Fußball-Verantwortlichen des VfB und des SVE im Gespräch erläutern. „Wir haben damit schon länger zu kämpfen“, berichtet etwa Eggelstettens Spartenleiter Hubert Buchart. Bereits im vergangenen Sommer war die Personallage knapp, gerade was die Reservemannschaft betraf. Auch aus dem Jugendbereich kam wenig nach. So verstärkte sich beim SVE der Wunsch nach einer Spielgemeinschaft. VfB-Spartenleiter Johann Stehle: „Ganz ehrlich: In naher Zukunft würden wir vor dem gleichen Problem stehen.“ Man müsse nur nachschauen, wie viele Jugendmannschaften in den vergangenen Jahren in der Region weggefallen sind. Es komme immer Nachwuchs im Herrenbereich an.

Zur Saison 2025/26 wird die SG drei Teams melden. Eines in der Kreisklasse, die zweite Truppe in der A-Klasse und dazu eine Reserve. Was den Kader angeht, „wollen wir alle mitnehmen“, so Stehle. Sämtliche Spieler hätten zugesagt. Und wer übernimmt den Trainerposten? Die bisherigen Coaches und Brüder Marco (SVE) und André Fuchs (VfB) werden die SG im Gespann betreuen. Auch die bisherigen Co-Trainer Stehle (VfB) und Markus Becht (SVE) gehören zum Übungsleiter-Team.