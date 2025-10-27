Obermichelbach schockt Langenzenn spät

Bei eisigem Winden und einem schwer bespielbaren Platz trifft Obermichelbach spät und nimmt einen Punkt beim Primus mit.

Die einzigen Highlights in einer durchwachsenen und Chancenarmen setzen zum einen Pattaro in der 11.Minute, dessen Distanzschuss eigentlich harmlos in Richtung Franta flog, jener sich aber den Ball selbst ins Tor schaufelte. Langenzenn hatte in der Folge viel Ballbesitz und bemühte sich, ihr Spiel aufzuziehen, tat sich jedoch ordentlich schwer. Von Obermichelbach dagegen kam wenig, bis zur 30.Minute als Hemmeter den Ausgleich aus dem absoluten Nichts erzielte. Die TSVler protestierten vehement, davor ein Foul gesehen zu haben, die Pfeife blieb jedoch stumm.