Obermichelbach schockt Langenzenn spät

Bei eisigem Winden und einem schwer bespielbaren Platz trifft Obermichelbach spät und nimmt einen Punkt beim Primus mit.
Die einzigen Highlights in einer durchwachsenen und Chancenarmen setzen zum einen Pattaro in der 11.Minute, dessen Distanzschuss eigentlich harmlos in Richtung Franta flog, jener sich aber den Ball selbst ins Tor schaufelte. Langenzenn hatte in der Folge viel Ballbesitz und bemühte sich, ihr Spiel aufzuziehen, tat sich jedoch ordentlich schwer. Von Obermichelbach dagegen kam wenig, bis zur 30.Minute als Hemmeter den Ausgleich aus dem absoluten Nichts erzielte. Die TSVler protestierten vehement, davor ein Foul gesehen zu haben, die Pfeife blieb jedoch stumm.
In der 2.Halbzeit bekam Langenzenn mehr Zug zum Tor, konsequente Abschlüsse blieben jedoch weiterhin Mangelware. So war es ein Elfmeter von Pickett, der Langenzenn wieder in Führung brachte nachdem Ali im Strafraum zu Fall gebracht wurde. In der 90.Minute vergaben die Langenzenner dann die riesen Chance auf die Vorentscheidung, brachten jedoch den Ball nicht über die Linie. Und so kam es wie es kommen musste als ein langer Ball durchrutschte, hemmeter nur noch querlegen musste und der Ball ins Tor des Primus trudelte.
So nimmt Obermichelbach einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf beim Tabellenführer mit. Jene Obermichelbacher spielen die Woche darauf gegen die SpVgg aus Nürnberg, während Langenzenn an der Deutschherrnwiese auf Wiedergutmachung aus ist.
Bericht: Ferdinand Otten