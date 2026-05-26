Obermelsungen voran: Die Elf des Jahres der Verbandsliga Nord Die Spielerinnen der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Barth & Holger Reic

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Leonie Neuhaus vom SV Anraff. Die Schlussfrau wurde sechsmal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Svenja Boge, Lea Bienert und Lilly Hofmann bilden die Abwehrreihe. Boge wurde elfmal nominiert und unterstrich ihre starke Saison beim TSV Obermelsungen zudem mit neun Toren und acht Vorlagen. Bienert vom SC Münchholzhausen/Dutenhofen kam auf sechs Nominierungen sowie sieben Treffer und vier Assists, Hofmann wurde fünfmal berücksichtigt und steuerte für Obermelsungen ein Tor sowie eine Vorlage bei.

Im Mittelfeld führt Melissa Roß vom SC Münchholzhausen/Dutenhofen die Auswahl an. Sie wurde sechsmal in die Elf der Woche gewählt und sammelte zehn Tore sowie zwei Assists. Neben ihr steht Franziska Klug von der SG Landau/Wolfhagen, die ebenfalls sechsmal nominiert wurde und neun Treffer sowie eine Vorlage verbuchte. Komplettiert wird die Reihe von Leonie Bernreuter und Luisa Bolender vom TSV Obermelsungen: Bernreuter kam auf fünf Nominierungen, zwei Tore und vier Assists, Bolender ebenfalls auf fünf Nominierungen und drei Vorlagen. In der Offensive steht mit Julia Reichenberger von Hessen Wetzlar II eine der auffälligsten Angreiferinnen der Liga. Achtmal wurde sie in die Elf der Woche gewählt, dazu kommen 17 Saisontore. Neben ihr stehen Eva Raacke und Paula Stöhr vom TSV Obermelsungen. Raacke wurde siebenmal nominiert und erzielte sieben Tore bei zwei Vorlagen, Stöhr kam auf acht Nominierungen sowie neun Treffer und zwei Assists.