Obermelsungen nach Derbysieg im Regionalpokalfinale

Gestern standen im Regionalpokal der Frauen die Halbfinalspiele auf dem Programm. Dabei standen sich unter anderen Verbandsligist TSV Obermelsungen sowie Hessenligist TuS Viktoria Großenenglis auf dem Melsunger Kunstrasen gegenüber. In einer ausgeglichenen Partie setzte sich etwas überraschend der Gastgeber mit 1:0 (0:0) durch und zog ins Endspiel ein. Dort wartet Kreisoberligist TSV Jahn Calden auf die Elf von Trainer Nils Engelhardt.
Es war bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden klassenhöchsten Mannschaften aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Bereits in der Vorbereitung auf die Saison standen sich beide Teams in Großenenglis gegenüber. Damals behielt der Hessenligist mit 2:1 (1:1) die Oberhand. Und auch gestern wurde ein enges umkämpftes Spiel erwartet. Liegen die Gastgeber doch in der Verbandsliga auf den zweiten Platz und kämpfen um den Aufstieg, während die Viktoria in der Hessenliga nach der 0:4-Niederlage am Wochenende auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist. Für Großenenglis-Coach Dirk Langhans war es das zweite Spiel seiner Rückkehr. Er nahm im Vergleich zum Kassel-Spiel vier Änderungen in der Startelf vor. Für Celine Ziegler, Nikola Körbel, Carina Jäger und Jolina Schuchhardt rückten Janne Prior, Anna Lena Wagner, Jasmin Rustemeier und Lara Wessel in die Startelf. TSV-Übungsleiter Nils Engelhardt vertraute hingegen der Startelf, die sich am Samstag bei Schlusslicht Eiterfeld deutlich mit 7:0 durchsetzte.
Unter der Leitung von Schiedsrichter Mario Wissemann (Bad Zwesten) entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Obermelsungen startete gut, kam gleich von Beginn an in die Zweikämpfe und machte die Räume für den Hessenligisten sehr eng. Klare Torchancen waren in der ersten Halbzeit Mangelware. Da das Zentrum dicht war, probierten es beide Teams mit Schüssen aus der Distanz, die aber auch nicht zielführend waren. Obermelsungen zeigte sich während der gesamten Spieldauer auf Augenhöhe. Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen. So ging es mit dem torlosen Remis in die Pause.
Zu Beginn des zweiten Abschnitts bot sich den gut 100 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Melsungen das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften standen gut in der Defensive und das Spielgeschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. In der 51. Minute brachen die Gastgeber dann den Torbann. Eine Hereingabe verlängerte Pia Karime auf Leona Heussner und die Torjägerin bugsierte den Ball über die Linie ins lange Eck. Großer Jubel unter den Fans des heimischen Verbandsligisten, der sich nun vieler Angriffe des Favoriten erwehren musste, der zunehmend die Spielkontrolle übernahm und viele Ecken und Standartsituationen erzwang. Aber im Abschluss fehlte die letzte Konsequenz oder die starke TSV-Defensive um Abwehrchefin Svenja Boge und Keeperin Amelie Schäfer war stets zur Stelle und konnte klären. Aber auch nach vorne setzte das Team von Coach Engelhardt immer wieder gefährliche Nadelstiche und sorgte so für Entlastung. Die Viktoria hatte einige gute Abschlüsse durch die eingewechselte Sophie Bornemann sowie Jana Schwaab, die jedoch ungenutzt blieben. Nach dem Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Wissemann kannte der Jubel beim Underdog keine Grenzen. Setzte sich der TSV doch erstmals seit 2012 wieder in einen Pflichtspiel gegen Großenenglis durch und revanchierte sich zugleich für die 1:5-Niederlage im Pokalfinale vor Jahresfrist.
Im Endspiel, das voraussichtlich nächste Woche ausgetragen wird, wartet der Kreisoberliga-Primus TSV Jahn Calden auf das Engelhardt-Ensemble. Der Sieger qualifiziert sich für den Hessenpokal, wo dann wahrscheinlich Hessenliga-Spitzenreiter TSG Lütter oder die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz als harte Brocken warten.