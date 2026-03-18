Obermelsungen nach Derbysieg im Regionalpokalfinale TSV-Torjägerin Leona Heussner mit Siegtreffer +++ Spiel auf Augenhöhe +++ Obermelsungen im Finale gegen Kreisoberligist Jahn Calden von Florian Diehl · Heute, 15:27 Uhr · 0 Leser

Leona Heussner schoss Verbandsligist TSV Obermelsungen im Derby gegen TuS Viktoria Großenenglis ins Finale. – Foto: Thomas Barth & Holger Reic

Gestern standen im Regionalpokal der Frauen die Halbfinalspiele auf dem Programm. Dabei standen sich unter anderen Verbandsligist TSV Obermelsungen sowie Hessenligist TuS Viktoria Großenenglis auf dem Melsunger Kunstrasen gegenüber. In einer ausgeglichenen Partie setzte sich etwas überraschend der Gastgeber mit 1:0 (0:0) durch und zog ins Endspiel ein. Dort wartet Kreisoberligist TSV Jahn Calden auf die Elf von Trainer Nils Engelhardt.

Es war bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden klassenhöchsten Mannschaften aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Bereits in der Vorbereitung auf die Saison standen sich beide Teams in Großenenglis gegenüber. Damals behielt der Hessenligist mit 2:1 (1:1) die Oberhand. Und auch gestern wurde ein enges umkämpftes Spiel erwartet. Liegen die Gastgeber doch in der Verbandsliga auf den zweiten Platz und kämpfen um den Aufstieg, während die Viktoria in der Hessenliga nach der 0:4-Niederlage am Wochenende auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist. Für Großenenglis-Coach Dirk Langhans war es das zweite Spiel seiner Rückkehr. Er nahm im Vergleich zum Kassel-Spiel vier Änderungen in der Startelf vor. Für Celine Ziegler, Nikola Körbel, Carina Jäger und Jolina Schuchhardt rückten Janne Prior, Anna Lena Wagner, Jasmin Rustemeier und Lara Wessel in die Startelf. TSV-Übungsleiter Nils Engelhardt vertraute hingegen der Startelf, die sich am Samstag bei Schlusslicht Eiterfeld deutlich mit 7:0 durchsetzte. Unter der Leitung von Schiedsrichter Mario Wissemann (Bad Zwesten) entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Obermelsungen startete gut, kam gleich von Beginn an in die Zweikämpfe und machte die Räume für den Hessenligisten sehr eng. Klare Torchancen waren in der ersten Halbzeit Mangelware. Da das Zentrum dicht war, probierten es beide Teams mit Schüssen aus der Distanz, die aber auch nicht zielführend waren. Obermelsungen zeigte sich während der gesamten Spieldauer auf Augenhöhe. Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen. So ging es mit dem torlosen Remis in die Pause.