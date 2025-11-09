Obermelsungen nach 2:0-Heimsieg Tabellenführer

Der TSV Obermelsungen bleibt in der Frauen-Verbandsliga weiter auf Erfolgskurs. Am letzten Hinrundenspieltag gelang der Elf von Übungsleiter Nils Engelhardt ein 2:0 (2:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger FSG Raßdorf/Bosserode. Damit liegt der TSV auf dem ersten Tabellenplatz, da der direkte Vergleich mit der SG Freiensteinau aktuell an den TSV geht.

Der TSV startete gut in die Partie und kontrollierte in der Anfangsphase das Spielgeschehen. Den ersten guten Abschluss hatte Kapitänin Svenja Boge in der 18. Minute. Gut 120 Sekunden später war es Außenverteidigerin Lilly Hofmann, die nach toller Vorarbeit von Leonie Bernreuter mit einem Schuss von der Strafraumgrenze ins linke untere Eck das 1:0 markierte. Der TSV kam im ersten Abschnitt immer wieder durch gutes Kombinationsspiel in den gegnerischen Strafraum. In der 30. Minute erhöhte Eva Raacke mit einem Distanzschuss, den die FSG-Keeperin durchrutschen ließ. Bereits der vierte Saisontreffer für Raacke, die bereits in der Vorwoche beim 2:1-Last Minute Sieg gegen Wetzlar die Matchwinnerin war. Vier Minuten vor der Pause verpasste Hofmann ihren zweiten Treffer, als sie eine Hereingabe über den Kasten setzte.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste zunehmend besser ins Spiel und waren aggressiver in den Zweikämpfen. Doch die ersten Chancen hatten Obermelsungen. Allein Bernreuter (54., 55., 61.) hätte die Partie vorentscheiden können. Aufsteiger Raßdorf hatte durch Anja Trieschmann (58.) und Joelle Silke Ehling (65.) gute Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer. Obermelsungen kam nicht mehr so gefährlich vor das Tor und musste zunehmend Defensivarbeit verrichten. Hier war immer wieder Kaja Kersten und Boge Endstation. Nach einem Freistoß von Trieschmann hatte Raßdorf die beste Chance auf den Anschluss. Doch auch diese Situation bekam das Engelhardt-Ensemble geklärt. Am Ende ein glanzloser Pflichtsieg gegen den Liganeuling.