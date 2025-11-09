Obermelsungen II überwintert auf Aufstiegsplatz

Mit einem 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Ittertal verabschiedet sich der TSV Obermelsungen II in die Winterpause. Die Elf des Trainerduos Pierre Nasser und Larissa Warnecke beendet das Abschlusstableau des Jahres in der Kreisoberliga auf dem dritten Platz und damit auf einen Aufstiegsrang.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen Spitzenreiter Calden und Heiligenrode wollte die Verbandsliga-Reserve wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und sich gleichzeitig eine gute Ausgangsposition für die Rückserie verschaffen. Nach anfänglicher Abtastphase übernahm Obermelsungen die Spielkontrolle und kam immer wieder zu gefährlichen Gelegenheiten vor dem Gästetor. Vor allem die B-Jugendliche Ada Bielefeld sorgte im Angriff und mit guten Abschlüssen immer wieder für Torgefahr. Doch immer wieder war Ittertals Torfrau Dana Kuhnhenne Endstation der Obermelsunger Offensivaktionen. Vier Minuten vor der Pause klingelte es dann doch noch im Ittertaler Gehäuse. Obermelsungen mit guten Pressing auf die Abwehrkette der Gäste und Ada Bielefeld zwang die Keeperin zu einem Fehler und schob zum 1:0-Pausenstand ein. Bereits der vierte Treffer im zweiten Einsatz in der Kreisoberliga für die Torjägerin.

Auch im zweiten Abschnitt bot sich den Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Melsungen das selbe Bild wie im ersten Abschnitt - der TSV war spielbestimmend und kam auch nach Seitenwechsel zu einer Vielzahl an guten Torchancen. Doch immer wieder war der letzte Abschluss nicht zwingend genug. Die beste Chance auf 2:0 zu erhöhen hatte Lucy Burkhardt zehn Minuten vor dem Ende, doch auch diesen Schuss konnte Kuhnhenne parieren, sodass es am Ende beim hochverdienten 1:0-Heimsieg von Obermelsungen blieb. Dank des vierten Saisonsiegs überwintert das Nasser/Warnecke-Ensemble in der Kreisoberliga auf dem dritten Rang und geht mit einem positiven Gefühl in die verdiente Sommerpause.