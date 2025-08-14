Die Frauen des TSV Obermelsungen blicken nach guter Vorbereitung zuversichtlich auf die kommende Verbandsliga-Spielzeit. Gestern gab es im Test gegen Hessenligist Großenenglis eine knappe 1:2-Niederlage. – Foto: Thomas Barth

Obermelsungen besteht Härtetest gegen Großenenglis Frauen Verbandsligist TSV Obermelsungen mit guter Leistung in den Vorbereitungsspielen +++ Knappe 1:2-Niederlage im Derby gegen Hessenligist Großenenglis +++ Neuzugänge wissen zu überzeugen +++

Gestern stand für die Verbandsliga-Fußballerinnen des TSV Obermelsungen der Härtetest vor dem Ligaauftakt am 23.08. gegen Aufsteiger Münchholzhausen auf dem Programm. Die Elf von Übungsleiter Nils Engelhardt gastierte zum Derby beim Hessenligisten und schlug sich trotz der 1:2 (1:1)-Niederlage achtbar. Damit bestätigte der heimische Verbandsligist die gute Form und der Vorbereitung, in der es bislang zwei deutliche Siege gegen die Gruppenligisten SG Neuenstein (6:0) sowie RW Hundelshausen (9:0) gab.

TSV-Coach Engelhardt baute mit Paula Stöhr und Mara Kleinert auf zwei Neuzugänge in der Startelf. Obermelsungen startete gut in die Partie und ging bereits mit der ersten Chance in Führung. Nach einen langen Ball aus dem Mittelfeld war Stöhr durch und ließ Janne Prior im Tus-Gehäuse keine Abwehrchance bei ihren platzierten Schuss ins untere Toreck. Obermelsungen war im ersten Abschnitt ebenbürdig und es war kein Klassenunterschied zu sehen. Gerade im Mittelfeld nahmen Aridona Kuliqi und Co. die Schaltzentrale um Lea Unzicker und Carina Jäger gut aus der Partie und auch die TSV-Abwehrreihe um Pia Karime stand immer gut bei den Gegenspielern und machte den Großenengliser Spielerinnen das Leben schwer. Erstmals kam Großenenglis in der 19. Minute durch Torjägerin Janine Dülger zum ersten Abschluss, ihr Schluss war aber zu zentral und so kein Problem für TSV-Torfrau Amelie Schäfer. In der 20. Minute fiel dann aber doch der Ausgleich für die Gastgeber durch Unzicker, die einen abgewehrten Ball über die Linie drückte. In der Folge hatte Großenenglis zwar einige Abschlüsse, die allerdings ungenutzt blieben und so stand es zur Pause folgerichtig 1:1.