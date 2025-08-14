Obermelsungen besteht Härtetest gegen Großenenglis

Gestern stand für die Verbandsliga-Fußballerinnen des TSV Obermelsungen der Härtetest vor dem Ligaauftakt am 23.08. gegen Aufsteiger Münchholzhausen auf dem Programm. Die Elf von Übungsleiter Nils Engelhardt gastierte zum Derby beim Hessenligisten und schlug sich trotz der 1:2 (1:1)-Niederlage achtbar. Damit bestätigte der heimische Verbandsligist die gute Form und der Vorbereitung, in der es bislang zwei deutliche Siege gegen die Gruppenligisten SG Neuenstein (6:0) sowie RW Hundelshausen (9:0) gab.
TSV-Coach Engelhardt baute mit Paula Stöhr und Mara Kleinert auf zwei Neuzugänge in der Startelf. Obermelsungen startete gut in die Partie und ging bereits mit der ersten Chance in Führung. Nach einen langen Ball aus dem Mittelfeld war Stöhr durch und ließ Janne Prior im Tus-Gehäuse keine Abwehrchance bei ihren platzierten Schuss ins untere Toreck. Obermelsungen war im ersten Abschnitt ebenbürdig und es war kein Klassenunterschied zu sehen. Gerade im Mittelfeld nahmen Aridona Kuliqi und Co. die Schaltzentrale um Lea Unzicker und Carina Jäger gut aus der Partie und auch die TSV-Abwehrreihe um Pia Karime stand immer gut bei den Gegenspielern und machte den Großenengliser Spielerinnen das Leben schwer.
Erstmals kam Großenenglis in der 19. Minute durch Torjägerin Janine Dülger zum ersten Abschluss, ihr Schluss war aber zu zentral und so kein Problem für TSV-Torfrau Amelie Schäfer. In der 20. Minute fiel dann aber doch der Ausgleich für die Gastgeber durch Unzicker, die einen abgewehrten Ball über die Linie drückte. In der Folge hatte Großenenglis zwar einige Abschlüsse, die allerdings ungenutzt blieben und so stand es zur Pause folgerichtig 1:1.
Zur Pause brachte Engelhardt mit Keeperin Anne Dielschneider, Malin Wagner, Lilly Hofmann und Jette Schmidt vier neue Kräfte ins Spiel und gab bei immer noch sehr hohen Temperaturen einigen Akteuren eine Verschnaufpause. Doch trotz der Wechsel gab es keinen Bruch im Spiel der Gäste. Das verdeutlicht einmal mehr den deutlich tieferen Kader mit besseren Wechselmöglichkeiten, ohne erkennbaren Qualitätsverlust bei den Grün-Weißen. Einen Schuss von TuS-Kapitänin Jäger lenkte Dielschneider gut über die Querlatte. Obwohl Großenenglis im zweiten Abschnitt etwas mehr Ballkontrolle hatte, blieben klare Torchancen für die Ziegler-Elf Mangelware. Das Abwehrbollwerk des Verbandsligisten aus Obermelsungen hielt gut stand auch wenn es nach vorne selber wenig klare Chancen gab. Als viele schon mit einem Remis rechneten, kam der Favorit aus dem Borkener Stadtteil doch noch zum Siegtreffer durch Dülger, die frei durch war und den Ball im Tor unterbrachte.
Am Ende stand aus Sicht des Engelhardt-Ensembles ein knappes Remis gegen den klassenhöheren Rivalen, was aber die gute Form aus den voraus gegangenen Spielen unterstreicht. Zumal das Spiel einmal mehr gezeigt hat, dass der TSV durch die Sommerneuzugänge Stöhr, Schmidt und Kleinert deutlich mehr Möglichkeiten in der Offensive hat und flexibler und torgefährlicher agieren kann. Für das kommende Wochenende ist für Obermelsungen bislang noch kein Testspiel für die erste Mannschaft geplant. Die Kreisoberligaelf bestreitet gegen Gruppenliga-Aufsteiger TSV Mardorf das erste Testspiel (Samstag, 15 Uhr) der Vorbereitung, ehe es eine Woche später für beide Mannschaften in der Verbands- und Kreisoberliga wieder um Punkte geht. Großenenglis bestreitet hingegen am Samstag (17 Uhr) gegen Calden die Generalprobe für den Hessenligaauftakt gegen Schaafheim ebenfalls am 23.08.