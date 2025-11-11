Oberlohberg zaubert Zwölf-Tore-Spektakel auf den Platz

Die SGP Oberlohberg gewinnt gegen eine deutlich unterlegene SG Duisburg-Süd II furios mit 12:0 und zieht dank des besseren Torverhältnisses am SV Beeckerwerth vorbei. Die Oberlohberger stehen nun an der Tabellenspitze.
Im Grunde war die Partie schon entschieden, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte: Nach knapp 22 gespielten Minuten lag der Favorit bereits mit 4:0 vorne. In nur neun Minuten traf Fernando-Ignacio Manthey-Diaz (13., 22.) gleich zweimal, während Joshua Robiee Böhm (17.) und Marc-Kevin Tschirne (19.) Tor Nummer zwei und drei für die SGP markierten. Noch vor dem Halbzeitpfiff machte das Team von Dirk Thomas das halbe Dutzend voll. Die ersten 45 Minuten waren für den SGP-Coach eine Leistung, wie sie einem Spitzenreiter würdig ist: „Wir haben in der ersten Hälfte die Tore sehr schön herausgespielt und den Duisburgern überhaupt keine Chance gelassen", berichtete er der NRZ.
Weniger Tore sollten die Anhänger der Oberlohberger in Hälfte zwei nicht zu sehen bekommen: Sechs weitere Treffer musste der Tabellenletzte noch hinnehmen. Trotz der vielen Tore ist die zweite Hälfte jedoch nicht unbedingt so verlaufen, wie Thomas es sich gewünscht hätte: „Wir haben in Hälfte zwei einen Gang zurückgeschaltet, doch den Duisburgern fehlte irgendwie der Mumm, um mitzuhalten. Der zweite Durchgang war etwas müßig", erzählt Thomas.
Nach dem Spiel zeigt sich Thomas doch etwas überrascht über das positive Ausmaß der Leistung seiner Truppe: „Ich hatte nicht mit so einem Sieg gerechnet, doch gewünscht hatte ich es mir. Wir waren im Spiel durchgehend überlegen.“
Zeitgleich präsentierte der bis dato Tabellenführer SV Beeckerwerth beim RWS Lohberg II einen echten Krimi. Gleich dreimal kämpfte sich der SVB zurück ins Spiel und glich jeweils einen Rückstand aus. In der Schlussphase wurde es dann dramatisch: Beeckerwerth kassierte in der 80. Minute erneut das 3:5. Doch Till Rollmann (84.) und Justin Klemcke (87.) stellten innerhalb kürzester Zeit wieder auf Gleichstand. In der Nachspielzeit folgte schließlich der entscheidende Moment: Die Lohberger verursachten einen Foulelfmeter, den David Schulze Elvert sicher verwandelte und damit den 6:5-Endstand herstellte.
Der SVB und die SGP bleiben also weiter punktgleich, die Spitzenposition wechselt dennoch an die Oberlohberger, da sie ihr Torverhältnis durch den Kantersieg gegen Duisburg-Süd deutlich verbessern konnten, während die Beeckerwerther nur knapp gegen das 28-Punkte-Team aus Lohberg gewinnen konnten. In der kommenden Woche stehen für beide Teams machbare Aufgaben an: Der Spitzenreiter muss beim SV Genc Osman II ran, während der SV Beeckerwerth DJK Lösort Meiderich empfängt.