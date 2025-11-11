Oberlohberg siegt mit 12:0 gegen Duisburg-Süd II – Foto: Niklas Schneider

Oberlohberg zaubert Zwölf-Tore-Spektakel auf den Platz Kreisliga B2, Duisburg/D/M: Die SGP Oberlohberg fertigt das Schlusslicht der Liga ab und zieht am punktgleichen SV Beeckerwerth vorbei. Verlinkte Inhalte KL B2 Duisburg/D/M SG Süd 98/20 II Oberlohberg Dirk Thomas

Die SGP Oberlohberg gewinnt gegen eine deutlich unterlegene SG Duisburg-Süd II furios mit 12:0 und zieht dank des besseren Torverhältnisses am SV Beeckerwerth vorbei. Die Oberlohberger stehen nun an der Tabellenspitze.

Oberlohberg lässt Duisburg-Süd II keine Chance

Im Grunde war die Partie schon entschieden, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte: Nach knapp 22 gespielten Minuten lag der Favorit bereits mit 4:0 vorne. In nur neun Minuten traf Fernando-Ignacio Manthey-Diaz (13., 22.) gleich zweimal, während Joshua Robiee Böhm (17.) und Marc-Kevin Tschirne (19.) Tor Nummer zwei und drei für die SGP markierten. Noch vor dem Halbzeitpfiff machte das Team von Dirk Thomas das halbe Dutzend voll. Die ersten 45 Minuten waren für den SGP-Coach eine Leistung, wie sie einem Spitzenreiter würdig ist: „Wir haben in der ersten Hälfte die Tore sehr schön herausgespielt und den Duisburgern überhaupt keine Chance gelassen", berichtete er der NRZ. Weniger Tore sollten die Anhänger der Oberlohberger in Hälfte zwei nicht zu sehen bekommen: Sechs weitere Treffer musste der Tabellenletzte noch hinnehmen. Trotz der vielen Tore ist die zweite Hälfte jedoch nicht unbedingt so verlaufen, wie Thomas es sich gewünscht hätte: „Wir haben in Hälfte zwei einen Gang zurückgeschaltet, doch den Duisburgern fehlte irgendwie der Mumm, um mitzuhalten. Der zweite Durchgang war etwas müßig", erzählt Thomas.