Oberlöwe Mang: Vorfreude auf das „Highlight“-Duell mit Kiel

1860-Präsident Gernot Man mit e.V.-Schal vor der Kurve. – Foto: IMAGO / Frank Hoermann

Für die Regionalliga-Löwen zählt jeder zusätzliche Euro. Präsident Gernot Mang setzt auf Pokaleinnahmen, weitere Transfers seien aber vorerst nicht geplant.

„Jeder Wettbewerb ist wichtig“, sagte Präsident Gernot Mang im Gespräch mit Absolut Sechzig. Für die neuen Regionalliga-Löwen gilt das für den Totopokal gleich doppelt. Denn der Sieger qualifiziert sich automatisch für die erste Hauptrunde des nächsten DFB-Pokals. Dort sind nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes allein aus den Vermarktungserlösen rund 210.000 Euro garantiert. Für das Erreichen der zweiten Runde gäbe es die doppelte Summe: 420.000 Euro. Geld, das 1860 nach Insolvenz und Zwangsabstieg gut gebrauchen könnte.

Großer Fußball sieht anders aus. Am Dienstagabend müssen die Löwen in der zweiten Runde des Totopokals beim mittelfränkischen Landesligisten FC Wendelstein ran (18 Uhr, wir berichten im Live-Ticker). Eine Pflichtaufgabe? Auf dem Papier schon. Doch seit dem Zwangsabstieg hat sich bei 1860 auch die Bedeutung der Pokalwettbewerbe verändert.

Wie wichtig der Totopokal als Türöffner zum lukrativeren DFB-Pokal ist, haben die Löwen gerade erst erlebt. Im Mai stand 1860 im Finale, unterlag den Würzburger Kickers zwar mit 3:5 im Elfmeterschießen, löste aber trotzdem das Ticket für den DFB-Pokal, weil Würzburg bereits über die Liga qualifiziert war. Diesmal formuliert Mang keine vollmundige Vorgabe. Das Ziel? „So weit kommen wie möglich.“ Von Spiel zu Spiel denken, lautet die Devise.

Und personell? Vorerst soll nichts mehr passieren. Weitere Neuzugänge seien aktuell nicht geplant, sagte Mang. Einen endgültigen Haken hinter die Kaderplanung wollte der Präsident allerdings nicht setzen. Das Transferfenster ist noch eine Weile geöffnet. Heißt: Die Löwen halten sich ein Hintertürchen offen.

Wir sind klarer Underdog, aber eine Chance hat man immer.

Gernot Mang mit Blick auf den DFB-Pokal-Hit gegen Kiel

Und dann wäre da noch der aktuelle DFB-Pokal. Am Samstag in einer Woche kommt Holstein Kiel nach Giesing. Auch dort geht es für die neue Spielbetriebs-GmbH des e.V. um sportliches Prestige und wertvolle Einnahmen. Mang bremst die Erwartungen: „Da sind wir klarer Underdog.“ Chancenlos sieht er seine viertklassigen Löwen trotzdem nicht: „Eine Chance hat man immer.“ Das Duell werde jedenfalls „eines der Highlight-Spiele des Jahres“.

Die Paarung erinnert zugleich daran, wie unterschiedlich sich beide Vereine entwickelt haben. 2015 trafen Sechzig und Kiel noch in der Zweitliga-Relegation aufeinander. Die Löwen retteten sich dramatisch, Kiel musste unten bleiben. Elf Jahre später haben die Norddeutschen zwischenzeitlich Bundesliga gespielt – und 1860 ist in der Regionalliga angekommen. „Wahnsinn“, sagt Mang rückblickend. Und fügt an: „Da sieht man mal, zu was Misswirtschaft führt.“

Umso wertvoller ist für die neuen Löwen inzwischen jeder Schritt nach vorne. Das Erreichen des Achtelfinales in Wendelstein ist Pflicht. Und der nächste große Pokalabend ist bereits gesichert: Am 22. August kommt Kiel ins Grünwalder Stadion (18 Uhr).