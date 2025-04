Oberlind belohnt sich im Derby

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Das Spiel selbst begann dann eher verhalten. Beide Teams schienen mit sicherem Kurzpassspiel erst einmal ihre Ordnung zu suchen. Dabei waren die Gäste allerdings etwas zielstrebiger. Es waren aber nur Torannäherungen als Felix Steiners Flanke von der rechten Eckfahne geblockt wurde und Kevin Wendel knapp verfehlte. Schon bald sollte sich zeigen, wer Herr im Hause ist. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Heimmannschaft immer besser. Besonders, wenn sich Christoph Zeh und Maxim Laukart fanden, wurden die Aktionen zwingender. Insbesondere als Zehs Fallrückzieher gehalten wurde und sein Pendant den Abpraller nicht verwerten konnte. Doch schon vorher war Nick Rudolph an Torwart Pascal Koch gescheitert und Dennis Gurtovy schoss, von Laukart klug frei gespielt, übers Gehäuse. Nach einem Zusammenprall zwischen Zeh und Koch reklamierten und diskutierten schließlich alle – nur Rudolph reagierte blitzschnell und schob die freie Kugel zur Führung ins verwaiste Tor. Dadurch wurden die Wolkenrasen-Kicker anscheinend geweckt und sie engagierten sich wieder ein wenig mehr. Ein Schuss von Julian Bürger – knapp vorbei – war dennoch alles, was dabei heraus sprang. Zu psychologisch günstigen Zeitpunkten führten dann die Linder die Entscheidung herbei. Bei einem Konter kurz vor der Pause überlupfte Zeh den heranstürmenden Keeper.

Direkt nach Wiederanpfiff nahm Kevin Geßwein von Rechtsaußen aus der Distanz Maß, Koch konnte sein Geschoss zwar zur Seite abwehren, aber da stand Laukart, um abzustauben. Damit schienen alle Messen gelesen. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten brachten aber noch einmal für kurze Zeit Spannung in die Partie. Joker Andy Marsiske feuerte plötzlich aus allen Lagen und zwang so Torhüter Carlo Bischoff zu mancher Flugeinlage. Der musste sich dann auch noch beim Schuss von Robert Fritzlar strecken und hatte Glück als ein Kopfball von Darius Boldt mehrfach auf der Latte tanzte. Die Moral der 51-er war erst endgültig gebrochen, als sie durch die Dummheit von Christian Bauer auch noch in Unterzahl gerieten. Jetzt hatte die von Tino Jäger umsichtig organisierte gegnerische Abwehr wieder alles im Griff und man spielte routiniert sein Pensum herunter. Etwas glücklich gelang sogar noch die Resultaterhöhung für die Einheimischen. Der Rudolph-Schuss von der Strafraumgrenze wurde unhaltbar abgefälscht.

Insgesamt war der Sieg des SC hochverdient, wobei der Rivale doch etwas enttäuschte und nur nach einer Stunde ein kurzfristiges Aufbäumen erkennen ließ.

Stimmen zum Spiel

Andreas Rudolph (Trainer Oberlind): „Endlich haben wir uns einmal belohnt und das Glück auf unsere Seite gezogen. In den vergangenen Wochen haben wir so schlecht auch nicht gespielt, aber die Ergebnisse haben gefehlt. Ich glaube, der Sieg war auch in der Höhe verdient.“

Frank Vogel (Trainer Sonneberg): „Das Ergebnis heute ist ernüchternd. Wir waren viel zu brav und sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir hätten viel präsenter sein müssen. Auch, wenn wir in der zweiten Halbzeit einige Möglichkeiten zum Anschluss hatten, war das zu wenig.“