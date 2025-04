Oberligisten können aufatmen - Vizemeister-Aufstiegsrunden sind fix

Aus der Regionalliga West wird neben Türkspor Dortmund maximal eine weitere westfälische Mannschaft absteigen, da der insolvente 1. FC Düren seinen Lizenz-Antrag zurückgezogen hat. Steigt doch noch eine NRW-Mannschaft aus der 3. Liga ab, müssen der SC Wiedenbrück und der FC Schalke 04 II in der Regionalliga West weiterhin bangen.

Für den überkreislichen Amateurfußball im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) ist demnach nur noch unklar, ob die Oberliga Westfalen mit 19 oder 20 Mannschaften in der Saison 2025/26 spielen wird. Neben dem aufgelösten TuS Bövinghausen und dem designierten Absteiger Concordia Wiemelhausen wird es keine weiteren Absteiger zur Westfalenliga geben.

Die Aufstiegsrunden in den weiteren Spielklassen stehen fest. Für die Westfalenliga-Vizemeister gibt es dieses Jahr keine Möglichkeit aufzusteigen, da der DSC Arminia Bielefeld II in der Oberliga Westfalen wieder eingegliedert wird.

In der Landesliga werden drei der vier Vizemeister in die Westfalenliga aufsteigen. Es dürfte demnach nach dem letzten regulären Spieltag zunächst zwei Finalspiele am Donnerstag, den 5. Juni, geben. An Pfingstsonntag, 8. Juni, dürften die beiden Verlierer einen weiteren Aufsteiger ausspielen.

In der Bezirksliga wird es eine längere Aufstiegsrunde geben. Zwölf Vizemeister werden einen Aufsteiger zur Landesliga ermitteln. Es wird zunächst vier Freilose geben. Die weiteren acht Vizemeister bestreiten die 1. Runde. Es folgen Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Der Rahmenterminkalender sieht hier Donnerstag, 5. Juni, Pfingstsonntag, 8. Juni, Donnerstag, 12. Juni, und Sonntag, 15. Juni, als Regeltermine vor.