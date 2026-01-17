Oberligisten im Härtetest: Mut, Lehren und klare Fingerzeige

– Foto: Alexander Hornauer

Die Vorbereitung lebt von Erkenntnissen, nicht von Ergebnissen. Dennoch hinterließen die Testspiele der Oberligisten am heutigen Samstag tiefe Eindrücke. Gegen höherklassige Gegner blitzte Mut auf, aber auch schonungslos die Grenzen. Es waren Spiele, die wehtaten, Hoffnung machten und wertvolle Antworten lieferten – auf Kunstrasen, bei Tempo, unter Druck.

Gestern, 14:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang TSG Balingen TSG Balingen 3 5 Auf dem Kunstrasenplatz in der Eugen-Adolff-Anlage erlebte die TSG Backnang unter Trainer Mario Marinic einen wilden Nachmittag. Gegen den Regionalligisten TSG Balingen geriet der Oberligist früh unter Druck. Bereits nach zwei Minuten führte ein Eigentor zum Rückstand, Balingen legte durch Halim Eroglu (7.) und Zeki Görkem Koca (14.) gnadenlos nach. Doch Backnang reagierte beeindruckend. Julian Geldner (17.) und Mark Gashi (22.) verkürzten binnen fünf Minuten auf 2:3. Die Partie war offen, intensiv, emotional. Nach der Pause blieb Backnang dran, profitierte sogar von einem verschossenen Elfmeter von Amney Moutassime (48.). Doch in der Schlussphase setzte sich die individuelle Klasse des Regionalligisten durch: Enrique Katsianas-Sanchez (66.) und Simon Klostermann (70.) stellten auf 5:2, ehe Tim Pöhler (86.) mit dem 3:5-Endstand noch einmal Moral bewies. Für Marinic blieb ein Spiel voller Erkenntnisse – schmerzhaft, aber wertvoll.

---

Hart traf es den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Gegen den Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg begann alles vielversprechend: Andre Sirianni brachte die Gastgeber nach zwei Minuten in Führung. Doch was folgte, war eine Demonstration der Freiburger Durchschlagskraft. Diamant Lokaj (14.), Marco Kehl-Gómez (18.) und Matt-Brahan Zié (21.) drehten die Partie binnen Minuten. Bis zur Pause erhöhte Abou Ballo (35.), nach dem Seitenwechsel schraubten Gal Grobelnik (49., 55.) und Karlo Kuranyi (52.) das Ergebnis auf 7:1. Onesi Kuengienda (78.) gelang lediglich Ergebniskosmetik. Für Bissingen war es ein bitterer, aber ehrlicher Spiegel. ---

Der 1. Göppinger SV erfüllte seine Pflicht. Gegen den Verbandsligisten FC Esslingen kontrollierte der Oberligist die Partie lange. Maximilian Ziesche traf kurz vor der Pause zum 1:0 (45.), Gentian Lekaj erhöhte per Foulelfmeter (65.). Zwar verkürzte Till Schubarth (74.), doch Göppingen brachte den Sieg routiniert über die Zeit. ---

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der FSV Hollenbach unter Trainer Reinhard Schenker. Gegen den Regionalligisten FC Würzburger Kickers geriet der Oberligist zunächst durch Tarsis Bonga (22.) in Rückstand. Doch Hollenbach antwortete entschlossen. Rico Hofmann (29.) glich aus, nach der Pause drehten Hannes Scherer (60.) und Peter Engelmann (73.) die Partie. Der 3:1-Erfolg war Ausdruck von Mut, Disziplin und Widerstandskraft. ---

Türkspor Neckarsulm musste sich dem Verbandsligisten SV Waldhof Mannheim II knapp geschlagen geben. Nach der Führung durch Philipp Seybold (38.) kippte das Spiel kurz nach der Pause. Lenny Mikona glich per Foulelfmeter aus (47.), Samuel Wetter traf zum 2:1 (49.). Spielertrainer Julian Grupp brachte Neckarsulm mit seinem Treffer (63.) noch einmal heran, doch der Waldhof stellte im selben Moment den 3:2-Endstand her. Ein Spiel, das zeigte, wie schmal der Grat ist. ---