Oberligisten geben sich im Kreispokal keine Blöße

Die drei Oberligisten Westfalia Rhynern (bei A-Ligist Eintracht Werne), Rot Weiss Ahlen (bei Landesligist ASK Ahlen) und SpVgg Erkenschwick (bei B-Ligist SG Titania/RW Erkenschwick) sind am Donnerstagabend im Einsatz. Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.
SV Titania Erkenschwick – SpVgg Erkenschwick 0:6 (0:5)
SpVgg Erkenschwick: Marcel Müller, Mike Jordan (46. Dzenan Pilica), Michael-Marvin West (46. Ole Overhoff), Mehmet Kemal Kafkas (74. Lukas Matena), Anis El Hamassi, Luis Oliver Schultz, Dylan Pires (73. Denis Frij), Bajrush Osmani, Veron Osmani (70. Marius Lackmann), Elmar Skrijelj, Cem-Ali Dogan - Trainer: Nassir Malyar
Tore: 0:1 Cem-Ali Dogan (6.), 0:2 Veron Osmani (13.), 0:3 Veron Osmani (20.), 0:4 Mike Jordan (34.), 0:5 Veron Osmani (45.), 0:6 Cem-Ali Dogan (63.)
Eintracht Werne – Westfalia Rhynern 0:6 (0:2)
Eintracht Werne: Jan Zollinger, Burak-Erdem Balci, Umut Algan, Can Bozkurt, Cem Bozkurt, Santino Benning, Kenan Ünal, Samet Sahin, Muhammed Emin Yilmazer, Tim Hölscher - Trainer: Mario Martinovic, Berat Özgüc - Trainer: Enes Akyüz
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Finn Schubert (80. Akhim Seber), Mohamed Lamine Kourouma, Semih Tirgil, Elias Kourouma, Connor Mc Leod (74. Jonah Wagner), Justin Braun, Fabian Brall, Mathis Paschko (65. Kerim Yüksel Karyagdi), Michael Rzeha, Johannes Thiemann (60. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Tore: 0:1 Mathis Paschko (17.), 0:2 Johannes Thiemann (28.), 0:3 Connor Mc Leod (46.), 0:4 Wladimir Wagner (61.), 0:5 Kerim Yüksel Karyagdi (66.), 0:6 Jonah Wagner (83.)
ASK Ahlen – Rot Weiss Ahlen 0:5 (0:3)
ASK Ahlen: Burak Karali, Sinan Özkara, Rasit Tekin, Ahmet Acar, Akil Cömcü, Emre Yildiz (46. Yasin Acar), Bertul Kocabas (16. Matheus Lucas Souza Mendes), Ilker Algan, Resul Topcu, Breno Ferreira Guimaraes, Cihan Özkara (74. Mikail Cun) - Trainer: Erkan Baslarli
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Mike Pihl, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Mattias Hanchard, Fabian Holthaus (82. Erik Heidbrink), Hakan Sezer, Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann, Gianluca Di Vinti (60. Emro Curic) - Trainer: René Lewejohann
Tore: 0:1 Sergio Baris Gucciardo (14.), 0:2 Hakan Sezer (37.), 0:3 Davin Wöstmann (40.), 0:4 Sinan Özkara (66. Eigentor), 0:5 Hakan Sezer (71.)
Rot: Yasin Acar (82./ ASK Ahlen/)