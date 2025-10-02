 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Im Kreispokal Beckum kommt es schon früh zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen ASK und RWA.
Im Kreispokal Beckum kommt es schon früh zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen ASK und RWA. – Foto: Marc Kreisel

Oberligisten geben sich im Kreispokal keine Blöße

Zahlreiche spannende Kreispokal-Partien vor dem Tag der Deutschen Einheit.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Kreispokal Unna-Hamm
Kreispokal Recklingh
Kreispokal Beckum
Titania Erk.

Die drei Oberligisten Westfalia Rhynern (bei A-Ligist Eintracht Werne), Rot Weiss Ahlen (bei Landesligist ASK Ahlen) und SpVgg Erkenschwick (bei B-Ligist SG Titania/RW Erkenschwick) sind am Donnerstagabend im Einsatz. Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.

Heute, 19:00 Uhr
SV Titania Erkenschwick
SV Titania ErkenschwickTitania Erk.
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
0
6
Abpfiff

SV Titania Erkenschwick – SpVgg Erkenschwick 0:6 (0:5)
SpVgg Erkenschwick: Marcel Müller, Mike Jordan (46. Dzenan Pilica), Michael-Marvin West (46. Ole Overhoff), Mehmet Kemal Kafkas (74. Lukas Matena), Anis El Hamassi, Luis Oliver Schultz, Dylan Pires (73. Denis Frij), Bajrush Osmani, Veron Osmani (70. Marius Lackmann), Elmar Skrijelj, Cem-Ali Dogan - Trainer: Nassir Malyar
Tore: 0:1 Cem-Ali Dogan (6.), 0:2 Veron Osmani (13.), 0:3 Veron Osmani (20.), 0:4 Mike Jordan (34.), 0:5 Veron Osmani (45.), 0:6 Cem-Ali Dogan (63.)

Heute, 19:00 Uhr
Eintracht Werne
Eintracht WerneE. Werne
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
0
6
Abpfiff

Eintracht Werne – Westfalia Rhynern 0:6 (0:2)
Eintracht Werne: Jan Zollinger, Burak-Erdem Balci, Umut Algan, Can Bozkurt, Cem Bozkurt, Santino Benning, Kenan Ünal, Samet Sahin, Muhammed Emin Yilmazer, Tim Hölscher - Trainer: Mario Martinovic, Berat Özgüc - Trainer: Enes Akyüz
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Finn Schubert (80. Akhim Seber), Mohamed Lamine Kourouma, Semih Tirgil, Elias Kourouma, Connor Mc Leod (74. Jonah Wagner), Justin Braun, Fabian Brall, Mathis Paschko (65. Kerim Yüksel Karyagdi), Michael Rzeha, Johannes Thiemann (60. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Tore: 0:1 Mathis Paschko (17.), 0:2 Johannes Thiemann (28.), 0:3 Connor Mc Leod (46.), 0:4 Wladimir Wagner (61.), 0:5 Kerim Yüksel Karyagdi (66.), 0:6 Jonah Wagner (83.)

Heute, 19:00 Uhr
ASK Ahlen
ASK Ahlen ASK Ahlen
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
0
5
Abpfiff

ASK Ahlen – Rot Weiss Ahlen 0:5 (0:3)
ASK Ahlen: Burak Karali, Sinan Özkara, Rasit Tekin, Ahmet Acar, Akil Cömcü, Emre Yildiz (46. Yasin Acar), Bertul Kocabas (16. Matheus Lucas Souza Mendes), Ilker Algan, Resul Topcu, Breno Ferreira Guimaraes, Cihan Özkara (74. Mikail Cun) - Trainer: Erkan Baslarli
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Mike Pihl, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Mattias Hanchard, Fabian Holthaus (82. Erik Heidbrink), Hakan Sezer, Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann, Gianluca Di Vinti (60. Emro Curic) - Trainer: René Lewejohann
Tore: 0:1 Sergio Baris Gucciardo (14.), 0:2 Hakan Sezer (37.), 0:3 Davin Wöstmann (40.), 0:4 Sinan Özkara (66. Eigentor), 0:5 Hakan Sezer (71.)
Rot: Yasin Acar (82./ ASK Ahlen/)

>>> Alle Liveticker am Donnerstagabend

Aufrufe: 02.10.2025, 22:00 Uhr
redAutor