Oberligisten aus Württemberg: Unterschiedliche Gefühlswelten

– Foto: Carsten Trebuth

Der 22. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ist bis auf eine Partie am Sonntag abgeschlossen. Nach dem dritten Spieltag nach der Winterpause gehen die Gefühlswelten bei den Team aus Württemberg stark auseinander.

VfR Aalen: Erst die Absagen, nun der Traumstart

Zuerst machte dem VfR Aalen das Wetter ein Strich durch die Rechnung, nun könnte es besser kaum laufen. Durch den Patzer von Konkurrent VfR Mannheim führt der VfR Aalen nun mit drei Punkten Vorsprung und einem Spiel in der Hinterhand die Tabelle der Oberliga an. Vergangene Woche gab es gegen Kellerkind FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein 6:0-Kantersieg, nun folgte ein weiteres deutliches 4:0 beim FC Normannia Gmünd. Die Elf von Beniamino Molinari führt die Liga daher mit nur einer Niederlage, erst zehn Gegentoren aus 20 Spielen und mächtig Rückenwind die Tabelle an.

1. FC Normannia Gmünd: Zwei Remis, aber noch kein Sieg

Zum Restart holte die Blaskic-Elf ein 1:1-Unentschieden im Derby gegen den TSV Essingen, es folgte ein weiteres Unentschieden im Nachbarschaftsduell gegen den 1. Göppinger SV. Nach dem 0:4 im Heimspiel gegen Tabellenführer VfR Aalen verschärfte sich die Lage im Remstal weiter - nun geht es zum VfR Mannheim.