Oberligisten aus Württemberg: Unterschiedliche Gefühlswelten

Der 22. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ist bis auf eine Partie am Sonntag abgeschlossen. Nach dem dritten Spieltag nach der Winterpause gehen die Gefühlswelten bei den Team aus Württemberg stark auseinander.
Zuerst machte dem VfR Aalen das Wetter ein Strich durch die Rechnung, nun könnte es besser kaum laufen. Durch den Patzer von Konkurrent VfR Mannheim führt der VfR Aalen nun mit drei Punkten Vorsprung und einem Spiel in der Hinterhand die Tabelle der Oberliga an. Vergangene Woche gab es gegen Kellerkind FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein 6:0-Kantersieg, nun folgte ein weiteres deutliches 4:0 beim FC Normannia Gmünd. Die Elf von Beniamino Molinari führt die Liga daher mit nur einer Niederlage, erst zehn Gegentoren aus 20 Spielen und mächtig Rückenwind die Tabelle an.
Zum Restart holte die Blaskic-Elf ein 1:1-Unentschieden im Derby gegen den TSV Essingen, es folgte ein weiteres Unentschieden im Nachbarschaftsduell gegen den 1. Göppinger SV. Nach dem 0:4 im Heimspiel gegen Tabellenführer VfR Aalen verschärfte sich die Lage im Remstal weiter - nun geht es zum VfR Mannheim.
Nach der Winterpause erwischte es den FSV Hollenbach ziemlich schwer. Erst eine 3:4-Niederlage nach 3:0-Führung in Denzlingen, dann ein knappes 1:2 gegen Ravensburg und nun eine derbe 3:5-Pleite in Nöttingen. Der Fehlstart sorgte dafür, dass Hollenbach im Keller auf den 16. Rang abrutschte und den Anschluss zum rettenden Ufer etwas verlor. Die nächsten drei Spiele könnten entscheidend werden, es geht gegen drei direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt.
Die abstiegsbedrohten Nullachter starteten mit einem 1:1-Remis gegen Göppingen und schöpfte damit kräftig Mut für die weiteren Aufgaben. In Aalen und im Heimspiel gegen Mannheim ging der FSV allerdings kräftig baden. Zuerst gab es das 0:6, nun das 2:6 nach 2:0-Führung - mit 18 Punkten steht Bietigheim-Bissingen auf dem vorletzten Platz und hat mit -21 Toren nun die schlechtesten Tordifferenz.
Es folgt noch das Sonntagsspiel zwischen den beiden direkten Abstiegskonkurrenten TSG Backnang und SSV Reutlingen.