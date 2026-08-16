Oberligist Young Boys Reutlingen: "Was uns sehr stolz macht"

Am 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg erlebten die Young Boys Reutlingen unter Trainer Volker Grimminger einen Meilenstein. Vor 124 Zuschauern feierte der Klub bei Türkspor Neckarsulm einen 3:1-Auswärtserfolg. Durch diesen Sieg klettert der Aufsteiger in der Tabelle mit vier Punkten und 4:2 Toren auf den 5. Platz. Die Gastgeber aus Neckarsulm stehen hingegen nach zwei Niederlagen mit null Punkten und 1:4 Toren auf dem 16. Tabellenplatz.

Führung und schnelle Antwort der Gastgeber

Auf schwer bespielbarem Rasen entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Begegnung. In der 14. Minute belohnte Jonas Meiser das Reutlinger Spiel mit der 1:0-Führung. Die Heimelf schlug jedoch postwendend zurück: In der 19. Minute glich Lirim Hoxha für Türkspor Neckarsulm zum 1:1 aus. Reutlingens Co-Trainer Felix Häußler ordnet gegenüber FuPa die Anfangsphase wie folgt ein: „Ein hochverdienter Auswärtssieg auf einem sehr schwer zu bespielenden Rasen in Neckarsulm. Wir haben es von Anfang an echt gut gemacht, haben uns zahlreiche Torchancen dann rausgespielt. Wir gehen dann auch verdient 1:0 in Führung, dann so ein bisschen wie aus dem Nichts kassieren wir dann das 1:1.“

Erneute Führung zum perfekten Zeitpunkt

Trotz des Ausgleichs behielten die Reutlinger die Spielkontrolle und erarbeiteten sich weitere Gelegenheiten. In der 45. Minute traf Hakan Aktepe zur erneuten 2:1-Führung für die Gäste. Felix Häußler unterstreicht die Bedeutung dieses Treffers kurz vor dem Pausenpfiff: „Danach hatten wir klare Vorteile. Torchancen haben wir auch wieder herausgespielt, die dann leider noch nicht konsequent genutzt wurden, die Angriffe wurden konsequent zu Ende gespielt. Und dann machen wir vor der Halbzeit dann das 2:1, eigentlich zum perfekten Zeitpunkt. Schöner Umschaltmoment nach einem Ballgewinn, wo wir dann hier zum Torerfolg kommen.“

Souveräne zweite Halbzeit und Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Reutlinger das Geschehen und sorgten für die Entscheidung. In der 59. Minute stellte Jonas Meiser mit seinem zweiten Treffer der Partie den 3:1-Endstand her. Der Reutlinger Co-Trainer blickt mit großem Stolz auf den zweiten Durchgang zurück: „In der zweiten Halbzeit haben wir es souverän runtergespielt. Wir hätten auch hier noch zwei bis drei Tore mehr schießen können. Im Großen und Ganzen war das 3:1 hochverdient. Heute haben wir ein neues Stück Geschichte geschrieben. Es ist der erste Oberligasieg von den Young Boys in der Vereinsgeschichte. Was uns sehr stolz macht.“