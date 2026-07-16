Oberligist will beim Verbandsligisten überzeugen

Das Spiel gegen Weilimdorf hatte den Zuschauern früh mehr geboten, als man in einer gewöhnlichen Vorbereitungswoche erwarten darf. Backnang führte nach 37 Minuten bereits 6:0. Fabijan Domic traf dreimal, zunächst per Handelfmeter, später aus dem Spiel und noch einmal per Foulelfmeter. Dazu kamen die Treffer von Tim Pöhler, Cayan Demirköprü und Max Stumm. In dieser Phase wirkte die Mannschaft von Mario Marinic entschlossen, variabel und ausgesprochen effizient.

Doch der zweite Teil der Partie lieferte auch einen Arbeitsauftrag. Weilimdorf verkürzte noch vor der Pause und kam in der Schlussphase durch zwei späte Treffer auf 6:3 heran. Für einen Oberligisten ist das im Juli kein Alarmzeichen, aber ein Hinweis: Konzentration und Restverteidigung müssen über die gesamte Distanz halten, nicht nur solange das Spiel offen ist.

Genau deshalb kommt der Test in Hofherrnweiler-Unterrombach passend. Die TSG ist in der Verbandsliga Württemberg ein Gegner, der Backnang mehr fordern dürfte als manche unterklassige Aufgabe. Marinic wird sehen wollen, ob seine Mannschaft die offensive Durchschlagskraft bestätigt und zugleich kompakter bleibt. Besonders interessant wird, ob die vielen Torschützen der bisherigen Vorbereitung weiter Druck aufbauen und wie stabil die Mannschaft nach Wechseln wirkt.