Oberligist will beim Landesligisten ins Achtelfinale einziehen

Den ersten Pokalauftrag erledigte Balingen seriös, wenn auch nicht spektakulär. Beim TSV Riedlingen, Zehnter der vergangenen Landesliga-Saison in Staffel 4, setzte sich die Mannschaft von Michael Schilling mit 2:0 durch. Lange blieb die Partie offen, ehe Maxim Schmalz in der 70. Minute nach seiner Einwechslung das 0:1 erzielte. Simon Klostermann machte in der 86. Minute mit dem zweiten Treffer alles klar. Für die TSG war es ein Arbeitssieg: nicht glänzend, aber kontrolliert genug, um der Favoritenrolle gerecht zu werden.

Nun wartet mit dem SSV Ehingen-Süd ein Gegner, der im Pokal bereits zweimal über die Verlängerung gehen musste und dabei bemerkenswerte Widerstandskraft zeigte. In der ersten Runde bezwang Ehingen-Süd den TSV Eschach mit 2:1 nach Verlängerung, der entscheidende Treffer fiel erst in der 119. Minute durch Alexander Schrode. In Runde zwei folgte ein 5:1 gegen den FC Blaubeuren, ebenfalls nach Verlängerung. Erst ab der 92. Minute brach die Partie auf, dann trafen Elias Kamper, Simon Dilger, zweimal Narciso Filho und Jona Sachpazidis.

Für Balingen liegt die Warnung auf der Hand: Ehingen-Süd ist an lange Pokalabende gewöhnt und wird nicht früh aufgeben. Die TSG muss deshalb konzentrierter und zielstrebiger auftreten als über weite Strecken in Riedlingen. Ein höherer Spielanteil ist zu erwarten, entscheidend werden aber Tempo, Konsequenz im letzten Drittel und saubere Absicherung gegen Umschaltmomente.