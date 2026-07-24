Oberligist will auch im letzten Test der Vorbereitung überzeugen

Für die Mannschaft von Volker Grimminger bleibt diese Vorbereitung ein Lernprozess in hohem Tempo. Der Auftakt beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers hatte trotz der 2:3-Niederlage Mut gemacht, weil Reutlingen früh zeigte, dass es auch gegen höherklassige Gegner nicht nur verteidigen will. Danach folgten ein 1:1 gegen Bernhausen, die klare 1:6-Niederlage beim FV Illertissen und der 4:2-Sieg gegen den badischen Verbandsligisten SC Konstanz-Wollmatingen. Die Ausschläge gehören zu einem Aufsteiger, der erstmals in der Oberliga Baden-Württemberg bestehen muss.

Der Erfolg gegen Calcio war deshalb ein wertvoller Befund. Nach torloser erster Halbzeit brachte Erlind Zogjani die Young Boys in der 49. Minute in Führung, Moritz Kuhn erhöhte in der 72. Minute auf 2:0. Vor allem die Null dürfte Grimminger gefallen haben. Nach den sechs Gegentoren in Illertissen war defensive Stabilität ein zentrales Thema. Gegen Calcio gelang es, kontrollierter zu bleiben und den eigenen Vorteil nach der Pause konsequent auszuspielen.

Am Samstag wartet mit dem VfL Pfullingen nun ein Landesligist, gegen den Reutlingen eine andere Rolle einnehmen muss. Mehr Ballbesitz, mehr Verantwortung, weniger Ausreden. Genau solche Spiele sind für Aufsteiger wichtig, weil sie Seriosität abfragen. Wer in der Oberliga bestehen will, muss nicht nur gegen stärkere Gegner Widerstand leisten, sondern auch gegen unterklassige Mannschaften Konzentration und Rhythmus halten.