Oberligist weiterhin mit einer schwarzen Null Beim FSV Optik Rathenow gibt es Neuigkeiten.

Neuigkeiten gibt es beim Oberligisten FSV Optik Rathenow. Dies teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:

Am Montag fand die alljährliche Mitgliederversammlung des FSV Optik Rathenow im Optik-Treff statt. Schriftführer Horst Pahling begrüßte die Mitglieder und führte durch Versammlung. Nach dem Feststellen der Beschlussfähigkeit übergab er das Wort an Trainer und Geschäftsführer Ingo Kahlisch, der sich zur allgemeinen Vereinssituation äußerte. Er sprach den knappen Verbleib in der Oberliga an und verwies zugleich darauf, in dieser Saison mit jungen Spielern den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten in der aktuellen Saison ist das Trainerteam ruhig geblieben im Wissen, der Erfolg wird sich einstellen. Mit 19 Punkten kann der Klassenerhalt in der Rückrunde aus eigener Kraft den Klassenerhalt erreicht werden. Die Oberliga zu halten, ist die wichtigste Sache für den Verein, da eben auch der Nachwuchs daran hängt.

Zum Nachwuchs verwies der Trainer auf die Großfeldmannschaften, die erfolgreich in Brandenburg spielen, aber durch Fahrtgeld, Startgelder oder Schiedsrichtergelder hohe Kosten verursachen. Aber alles funktioniert soweit und die Übungsleiter sind sehr aktiv und arbeiten ordentlich. Ein wichtiger Punkt ist das Schiedsrichterwesen im Verein. Auch der FSV Optik blieb von Strafen seitens des Verbandes nicht verschont. Es ist unheimlich wichtig, Leute zu finden, die im Namen des Vereins pfeifen. Zwei zusätzliche Schiris konnte der Verein zum Glück akquirieren. Dennoch ist dieser Punkt ein wichtiges Dauerthema.