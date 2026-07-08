Oberligist vor erstem Test unter neuem Trainer Kandazoglu

Der Gegner aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bietet dafür einen vernünftigen Auftakt. Schwäbisch Hall wird Türkspor nicht an jene Grenzen führen, die später in der Oberliga warten, aber genau darin liegt die Prüfung. Ein Team, das zuletzt bis zum Schluss zittern musste, darf solche Spiele nicht nur als Bewegungstherapie verstehen. Es muss Ernsthaftigkeit zeigen, Ordnung entwickeln und den eigenen Anspruch früh formulieren.

Trainer Hüseyin Kandazoglu steht vor einer Vorbereitung, in der mehr als Kondition aufgebaut werden muss. Neckarsulm hat zahlreiche Spieler verloren, darunter Melvin Avdic, Nick Hellmann, Gianluca Trianni, Jonas Eichinger sowie mehrere Akteure, deren Wege in die Region oder ins Ungewisse führten. Der Kader hat damit nicht bloß ein paar Korrekturen erfahren, sondern ein neues Gesicht bekommen.

Im Blick stehen deshalb besonders die Zugänge. Kadir Sefa Bulut, Esnaf Rejan Omerovic, Salvatore Varese und Alexander Michalik sollen helfen, Stabilität und neue Energie in eine Mannschaft zu bringen, die in der vergangenen Runde zu oft an der eigenen Unbeständigkeit litt. Wer von ihnen am Samstag bereits Spielzeit erhält, wird nicht nur beobachtet, sondern sofort in die Suche nach einer verlässlichen Struktur einbezogen.