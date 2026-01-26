Oberligist VfR Aalen stellt sich neu auf

Beim Oberligisten VfR Aalen tut sich personell etwas. Dies teilt der Verein dazu auf Facebook mit:
VfR Aalen stellt Führungsstruktur neu auf
Sebastian Geiger wird neues Vorstandsmitglied und übernimmt künftig die strategischen Themen beim VfR Aalen.
Mehmet Deli (kaufmännisch) und Marc Elser (sportlich) bleiben im Vorstand und übernehmen aufgrund ihrer hervorragenden Arbeit zusätzlich die Geschäftsführung.
Michael Schäfer zieht sich nach der Übernahme der Geschäftsführung der Stadtwerke Aalen im Jahr 2025 aus dem operativen Tagesgeschäft zurück und konzentriert sich weiterhin auf repräsentative Aufgaben als Vorstandsvorsitzender.
Das operative Tagesgeschäft verantworten die Geschäftsführer in enger Zusammenarbeit mit Geschäftsstellenleiter Heiko Richter.
Gemeinsam für eine starke Zukunft des VfR Aalen
So sieht die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus:
1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45
2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45
3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32
4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31
5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31
6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29
7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29
8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26
9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24
10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22
12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22
13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22
14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20
15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20
16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17
18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10
