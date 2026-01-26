Oberligist VfR Aalen stellt sich neu auf

Beim Oberligisten VfR Aalen tut sich personell etwas. Dies teilt der Verein dazu auf Facebook mit:

Sebastian Geiger wird neues Vorstandsmitglied und übernimmt künftig die strategischen Themen beim VfR Aalen.

Mehmet Deli (kaufmännisch) und Marc Elser (sportlich) bleiben im Vorstand und übernehmen aufgrund ihrer hervorragenden Arbeit zusätzlich die Geschäftsführung.

Michael Schäfer zieht sich nach der Übernahme der Geschäftsführung der Stadtwerke Aalen im Jahr 2025 aus dem operativen Tagesgeschäft zurück und konzentriert sich weiterhin auf repräsentative Aufgaben als Vorstandsvorsitzender.

Das operative Tagesgeschäft verantworten die Geschäftsführer in enger Zusammenarbeit mit Geschäftsstellenleiter Heiko Richter.