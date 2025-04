Oberligist VfR Aalen mit Zugang vom Ligarivalen

Melo wurde in der Jugend des SGV Freiberg ausgebildet und schnürt seine Fußballschuhe seit der Spielzeit 2021/2022 für den TSV Essingen. Bisher kommt der Flügelspieler auf 54 Einsätze und neun Tore in der Verbandsliga Württemberg sowie 51 Spiele und 14 Tore in der Oberliga Baden-Württemberg.

„Wir freuen uns, dass Dean Melo sich nach wirklich guten Gesprächen für einen Wechsel zu unserem VfR entschieden hat. Er hat bereits in Essingen gezeigt, dass er ein sehr talentierter Spieler ist und ich bin mir sicher, dass er unseren Verein dabei unterstützen wird, die gesteckten Ziele zu erreichen“, freut sich Marc Elser über die erste Neuverpflichtung.