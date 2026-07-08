Oberligist VfB Krieschow: Zwei Verlängerungen und ein Abschied

Große Freude herrscht beim VfB Krieschow über den Verbleib von zwei bewährten Kräften. Bastian Dreßler wird seinen Weg beim Verein fortsetzen und auch in der kommenden Spielzeit das blau-weiße Trikot tragen. Ebenso hat Vincent Grobstich seinen Vertrag verlängert und bleibt fester Teil der Mannschaft, was dem Team für die anstehenden Aufgaben in der Oberliga wichtige Stabilität und personelle Kontinuität verleiht.

Neben den positiven Nachrichten im Kader steht der Verein vor einem emotionalen Abschied. Nach seinem ersten Kapitel ab 2018 und seiner anschließenden Rückkehr im Jahr 2020 verlässt Leo Felgenträger den VfB Krieschow. Er hat den Verein über Jahre hinweg mit tiefer Leidenschaft, unbändigem Einsatz und viel Herzblut entscheidend geprägt. Der Verein bedankt sich für seinen außergewöhnlichen Kampfgeist, seine erwiesene Loyalität und die vielen unvergessenen gemeinsamen Momente.

Sa., 11.07.2026, 14:00 Uhr FC Oberlausitz Neugersdorf Neugersdorf VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH

Der sportliche Fokus richtet sich auf das nächste Testspiel

Nach den personellen Meldungen richtet sich das Augenmerk nun wieder auf das Spielgeschehen auf dem Rasen. Am Samstag, dem 11. Juli, steht für den Oberligisten der nächste sportliche Härtetest auf dem Programm. Der VfB 1921 Krieschow reist zum FC Oberlausitz Neugersdorf, wo die Begegnung um 14 Uhr angepfiffen wird.

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