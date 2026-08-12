Oberligist VfB Krieschow: "Wir werden den ZFC ärgern"

Nach der 1:3-Niederlage zum Saisonauftakt weiß Robert Koch um die Schwere der kommenden Aufgabe. „Zur Heimpremiere in der neuen Saison erwartet uns mit dem ZFC der absolute Staffelfavorit. Von daher wissen wir ganz genau, dass wir ein anderes Gesicht als in Sandersdorf zeigen müssen“, sagt der Trainer gegenüber FuPa. Für den VfB 1921 Krieschow geht es damit nach dem ersten Spiel unmittelbar darum, eine Reaktion zu zeigen.

Die Partie bei der SG Union Sandersdorf hat die Mannschaft nach Aussage des Trainers analysiert. „Wir haben die Niederlage gemeinsam ausgewertet, gewisse Sachen angesprochen und schauen positiv nach vorn“, erklärt Robert Koch. Der Blick soll damit nicht zurück, sondern auf die Heimpremiere gegen den ZFC Meuselwitz gerichtet werden.

1:3-Niederlage zum Auftakt

In Sandersdorf musste sich der VfB 1921 Krieschow vor 152 Zuschauern mit 1:3 geschlagen geben. Maximilian Schnabel brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Samyr Farkas erhöhte in der 73. Minute auf 2:0, ehe Manuel Seibt nur eine Minute später auf 2:1 verkürzte. In der 87. Minute stellte Samyr Farkas mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand her.

Meuselwitz mit drei Punkten gestartet

Der ZFC Meuselwitz kommt mit einem Erfolgserlebnis nach Krieschow. Der Regionalliga-Absteiger gewann sein Auftaktspiel und steht nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 2:0 auf dem sechsten Tabellenplatz. Die SG Union Sandersdorf belegt mit ebenfalls drei Punkten und 3:1 Toren Rang fünf. Der VfB 1921 Krieschow ist mit null Punkten und 1:3 Toren Tabellen-13.

Krieschow setzt auf die eigenen Fans

Für Robert Koch steht trotz der Ausgangslage fest, dass seine Mannschaft den Favoriten nicht kampflos gewähren lassen will. „Wir werden den ZFC ärgern und wollen am Ende mit unseren Fans mindestens 1 Punkt bejubeln“, sagt der Trainer. Die Heimpremiere soll damit möglichst den ersten Punkt der neuen Saison bringen – gemeinsam mit den eigenen Anhängern.