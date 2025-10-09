Oberligist VfB Krieschow vor brisantem Pokalduell beim 1. FC Guben

Wenn am morgigen Freitag um 19 Uhr der Anpfiff ertönt, wird es für den Oberligisten VfB Krieschow ernst. Im Achtelfinale des FLB-Landespokals steht das Spiel beim 1. FC Guben an – zu einem Gegner, der in dieser Saison bereits mehrfach seine Stärke unter Beweis gestellt hat. Austragungsort ist das frisch modernisierte Sportzentrum Kaltenborner Straße, das den Rahmen für ein Fußballfest unter Flutlicht bietet.

Der Landesligist 1. FC Guben spielt eine solide Saison und steht aktuell in der oberen Tabellenhälfte. Doch vor allem im Pokal hat das Team beeindruckt. Mit einem 4:1 gegen Rot-Weiß Luckau, einem furiosen 8:0 gegen Dynamo Eisenhüttenstadt und einem 4:2 gegen Einheit Zepernick marschierten die Gubener souverän ins Achtelfinale. Für Krieschow ein deutlicher Hinweis: Hier wartet ein Gegner, der hungrig ist und an einem guten Tag auch höherklassige Teams herausfordern kann.

Für den VfB Krieschow hat der Wettbewerb ebenfalls einen hohen Stellenwert. In der zweiten Runde gelang zuletzt ein hart erkämpftes 2:1 beim Brandenburgliga-Aufsteiger Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Nun will das Team von Trainer Robert Koch die nächste Hürde meistern. Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Spieler zur Verfügung. Diese personelle Breite gibt der Mannschaft die nötige Flexibilität, um sich taktisch optimal auf die Herausforderung einzustellen.

Die Herausforderung in Guben

Trotz der eigenen Qualität weiß der VfB um die Schwere der Aufgabe. Der 1. FC Guben wird im heimischen Sportzentrum mit Leidenschaft und der Unterstützung seiner Fans alles in die Waagschale werfen, um dem Oberligisten ein Bein zu stellen. Leidenschaft, Stabilität und das Selbstvertrauen aus den Pokalsiegen machen den Landesligisten zu einem gefährlichen Kontrahenten. Für Krieschow bedeutet das: volle Konzentration und höchste Wachsamkeit vom ersten bis zum letzten Moment.

Fußballabend für alle Fans

Wer die Partie nicht direkt in Guben verfolgen kann, muss dennoch nicht auf das Achtelfinal-Drama verzichten. Der regionale YouTube-Kanal „Niederlausitz Aktuell“ überträgt das Duell live. Im Anschluss wird eine eine Spielzusammenfassung geben, sodass alle Fans die entscheidenden Szenen noch einmal erleben können.