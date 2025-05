Oberligist VfB Krieschow verpflichtet Mittelfeldspieler

Steve Zizka wurde am 18. April 2002 in Dresden geboren und begann seine fußballerische Ausbildung in der Jugend der SG Dynamo Dresden. Es folgten Stationen bei RB Leipzig, dem FC Ingolstadt 04 und dem Chemnitzer FC, wo er in der U19 aktiv war.

Seine ersten Schritte im Männerbereich machte Zizka beim Bischofswerdaer FV 08 in der NOFV-Oberliga Süd. In der Saison 2021/22 sammelte er dort wichtige Spielpraxis, bevor er zur VSG Altglienicke in die Regionalliga Nordost wechselte. Weitere Stationen waren der FSV 63 Luckenwalde sowie ein erneutes Engagement in Bischofswerda, wo er sich in den letzten beiden Spielzeiten als Stammspieler etablierte.

Mit seiner Dynamik, Übersicht und Flexibilität im zentralen und offensiven Mittelfeld bringt Steve wertvolle Qualitäten mit nach Krieschow. Wir sind überzeugt, dass er unser Spiel bereichern wird und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!