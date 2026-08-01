Oberligist VfB Krieschow: Transfer nach Torwart-Sorgen

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Der VfB 1921 Krieschow muss vor dem Start in die Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Süd einige Verletzungssorgen auf der Torhüterposition verkraften. Nach der schweren Verletzung von Sebastian Mellack hat der Verein prompt reagiert und den 23-jährigen Justin Fietz verpflichtet. Neben der personellen Weichenstellung richtet sich die volle Konzentration bereits auf das morgige Testspiel beim SV Sparta Lichtenberg.

Der VfB 1921 Krieschow sieht sich auf der Torhüterposition mit gravierenden Ausfällen konfrontiert. Sebastian Mellack hat sich schwer am Knie verletzt und wird dem Team für längere Zeit fehlen – ein spürbarer emotionaler Dämpfer. Der Verein wünscht Mellack für die bevorstehende Zeit viel Kraft sowie eine schnelle und vollständige Genesung. Zudem fällt derzeit auch Fritz Pflug verletzungsbedingt aus, er befindet sich jedoch schon auf dem Weg der Genesung. Beim VfB freut man sich über seine positiven Fortschritte und hofft, ihn schon bald wieder im Mannschaftstraining zu begrüßen.

Um die angespannte Lage abzufangen, hat der VfB Krieschow Justin Fietz verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom ehemaligen Regionalligisten ZFC Meuselwitz in den Sportpark und verstärkt ab sofort das Torwartteam. Fietz wurde in den Nachwuchsleistungszentren des Chemnitzer FC und von Rot-Weiß Erfurt ausgebildet, ehe er zum ZFC Meuselwitz ging. Dort gehörte er in den vergangenen Jahren zum Kader der Regionalligamannschaft, sammelte Erfahrungen im Herrenbereich und engagierte sich als Torwarttrainer im Nachwuchs. Mit dem jungen und ambitionierten Keeper gewinnt der VfB neue Möglichkeiten und komplettiert gemeinsam mit Dominik Müller das Torwartteam.

Morgen, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 PUSH

Testspiel am morgigen Sonntag bei Sparta Lichtenberg

Neben den wegweisenden Ereignissen auf der Torhüterposition wartet auf die Mannschaft bereits die nächste sportliche Aufgabe auf dem Rasen. Das nächste Testspiel steht unmittelbar bevor: Am morgigen Sonntag trifft der VfB Krieschow auf den SV Sparta Lichtenberg. Die Partie wird um 14 Uhr auf dem Paul-Kalkbrenner-Sportfeld angepfiffen.