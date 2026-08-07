Oberligist VfB Krieschow: „Im besten Fall unter die Top 5“

Der Weg in die neue Spielzeit verlief für den Oberligisten keineswegs nach Wunsch. „Ich bin mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden. Nicht nur, weil die Ergebnisse in den Testspielen negativ waren, sondern weil wir zum einen in den Testspielen gewisse Prinzipien nicht abgerufen haben und zum anderen, weil wir nur selten mit dem vollständigen Kader trainieren konnten. Allgemein haben wir sowohl in der Offensive als auch in der Defensive noch Verbesserungspotenzial“, sagt Robert Koch gegenüber FuPa.

Trotz der schwankenden Vorbereitungsergebnisse gibt es positive Erkenntnisse bei den personellen Verstärkungen. „Alle Neuzugänge haben sich sehr gut integriert, jedoch muss man auch da schauen, wer uns sofort weiterhilft und wer noch zum Anschlusskader gehört und vermutlich eher Spielpraxis in unserer zweiten Mannschaft bekommen wird“, erklärt Trainer Robert Koch mit Blick auf die Entwicklung der neuen Akteure.

Geplante Kaderverstärkungen und keine drohenden Abgänge

Um die Qualität im Kader weiter anzuheben, ist die Transferphase für den Verein noch nicht abgeschlossen. Auf die Frage nach weiteren Zugängen entgegnet Robert Koch: „Ja, wir wollen den Kader noch qualitativ verstärken.“ Während auf der Zugangsseite noch Bewegungen geplant sind, deuten sich weitere Abgänge im aktuellen Kader nicht an.

Die Stärken und die offensive Durchschlagskraft

Trotz der Kritikpunkte vertraut der Trainer auf das spielerische Fundament seiner Elf. „Unsere Homogenität, die Eingespieltheit, die Einsatzbereitschaft und Anpassungsfähigkeit, taktische Vorgaben bzw. Veränderungen schnell umzusetzen. Vor allem aber unsere offensive Durchschlagskraft, wir sind dazu in der Lage, in jedem Spiel Tore zu erzielen“, betont Robert Koch.

Die Zielsetzung und der Meisterschaftsfavorit

Aus den vorhandenen Qualitäten leitet der Coach auch die Ambitionen für die anstehende Spielzeit ab. Als konkretes Saisonziel nennt er: „Eine bessere Platzierung als letzte Saison, im besten Fall unter die Top 5.“ Den Kampf um den Titel sieht der Trainer derweil bei der Konkurrenz: Als Meisterschaftsfavoriten nennt Robert Koch den ZFC Meuselwitz.

Morgen, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH

Der bevorstehende Auftakt bei Union Sandersdorf

Am Sonntag, dem 9. August, um 14 Uhr steht das erste Pflichtspiel in der NOFV-Oberliga Süd bei der SG Union Sandersdorf an. Mit Respekt und Überzeugung blickt die Mannschaft auf diesen Auftakt. „Wir sind uns der Schwere dieses Auswärtsspiels bewusst, wollen jedoch selbstbewusst diese Aufgabe angehen und im besten Fall mit 3 Punkten die Heimreise antreten“, erklärt Robert Koch abschließend.