Oberligist VfB Krieschow holt Außenverteidiger vom Ligarivalen

– Foto: VFC Plauen

Der VfB 1921 Krieschow treibt die Kaderplanung für die neue Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Süd engagiert voran. Mit der Verpflichtung von Valentino Schubert wechselt ein erfahrener Außenverteidiger zum Verein, der die Mannschaft defensiv wie offensiv verstärken soll.

Insgesamt absolvierte Schubert bereits weit über 170 Oberligaspiele. Dabei überzeugte er nicht nur defensiv, sondern schaltete sich auch immer wieder erfolgreich in die Offensive ein. In der vergangenen Saison kam er für den VFC Plauen auf 26 Oberligaeinsätze, erzielte ein Tor und bereitete vier weitere Treffer vor.

Mit Vorfreude blickt man beim VfB Krieschow auf den nächsten Neuzugang: Valentino Schubert wechselt nach Krieschow und wird künftig das blau-weiße Trikot tragen. Der 26-jährige Außenverteidiger bringt reichlich Erfahrung aus der NOFV-Oberliga Süd mit. In den vergangenen Jahren stand der gebürtige Freiberger unter anderem für den FC Grimma, den VfL Halle 96, Blau-Weiß Zorbau und zuletzt den VFC Plauen auf dem Platz.

Neue taktische Möglichkeiten auf den Außenbahnen

Die Verpflichtung schürt berechtigte Erwartungen, denn mit seiner Dynamik, seiner Laufstärke und seiner Flexibilität auf den Außenbahnen erweitert Schubert die Möglichkeiten von Trainer Robert Koch sowohl in der Defensive als auch im Umschaltspiel. Seine Erfahrung und Konstanz sollen der Mannschaft in der kommenden Spielzeit zusätzliche Stabilität verleihen.

Die positive Einschätzung

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Trainer Robert Koch hocherfreut über den Neuzugang: „Valentino ist ein sehr laufstarker und zweikampfstarker Spieler, der die Oberliga bestens kennt. Er bringt die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen, und wird uns mit seiner Qualität auf den Außenbahnen weiterhelfen.“

Die Motivation des Spielers vor dem Saisonstart

Auch der Spieler selbst blickt der kommenden Herausforderung mit spürbarer Vorfreude entgegen. In der Pressemitteilung des Vereins wird Valentino Schubert wie folgt zitiert: „Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv. Der VfB Krieschow verfolgt ambitionierte Ziele und ich freue mich darauf, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.“