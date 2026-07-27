Oberligist VfB Krieschow: Auf Kantersieg folgt Niederlage

– Foto: Kathrin Grimm

Für den VfB 1921 Krieschow lagen in den beiden jüngsten Vorbereitungsspielen Erfolgserlebnis und Rückschlag eng beieinander. Dem furiosen 16:0-Erfolg gegen SV Klitten-Boxberg folgte im zweiten Test eine 1:3-Niederlage gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf. Beide Partien boten dem Oberligisten der NOFV-Oberliga Süd wertvolle Erkenntnisse auf dem Weg zum nächsten Härtetest.

Der VfB 1921 Krieschow startete mit einem beeindruckenden Offensivauftritt in die Testspielserie. Gegen den SV Klitten aus der Oberlausitzliga ließ die Mannschaft von Beginn an keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen und setzte sich am Ende mit 16:0 durch. Schiedsrichter der Begegnung war Aleksandr Pirogov.

Der VfB 1921 Krieschow startete mit einem beeindruckenden Offensivauftritt in die Testspielserie. Beim SV Klitten-Boxberg aus der Oberlausitzliga ließ die Mannschaft von Beginn an keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen und setzte sich am Ende mit 16:0 durch. Schiedsrichter der Begegnung war Aleksandr Pirogov.

Nach einer torlosen Anfangsphase eröffnete Miguel Pereira Rodrigues in der 18. Minute den Torreigen. Nur eine Minute später erhöhte Andy Hebler, der bereits drei Minuten danach erneut erfolgreich war. Innerhalb weniger Minuten baute Manuel Seibt den Vorsprung weiter aus, ehe Miguel Pereira Rodrigues mit zwei weiteren Treffern den Zwischenstand deutlich nach oben schraubte.

Auch danach blieb Krieschow äußerst torhungrig. Andy Hebler schnürte seinen Dreierpack, Marvin Wiese trug sich in die Torschützenliste ein und Manuel Seibt erzielte seinen zweiten Treffer des Tages. Kurz vor der Pause fiel zudem ein weiterer Treffer durch einen unbekannten Torschützen zum 10:0.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Offensivspektakel fort. Valentino Schubert, Christian Wojenmaster und Colin Raak erhöhten den Spielstand kontinuierlich. Miguel Pereira Rodrigues erzielte in der 74. Minute seinen vierten Treffer der Partie, ehe Manuel Seibt ebenfalls seinen dritten Treffer folgen ließ. Den Schlusspunkt setzte Colin Raak, der mit seinem zweiten Tor den 16:0-Endstand herstellte.

Der deutliche Erfolg unterstrich die offensive Durchschlagskraft des Oberligisten, auch wenn Testspiele gegen unterklassige Gegner naturgemäß nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen.

Mahlsdorf nutzt seine Chancen

Wesentlich anspruchsvoller wurde weniger als ein Tag später gegen Mahlsdorf aus der NOFV-Oberliga Nord. Im Duell zweier Oberligisten musste sich Krieschow vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen geben. Die Partie leitete Schiedsrichter Nicholas Köhler.

Die Gäste gingen durch Moritz Tomczak in der 23. Minute in Führung. Krieschow gelang jedoch noch in der ersten Halbzeit der Ausgleich, als ein Treffer in der 30. Minute einem unbekannten Torschützen zugeschrieben wurde. Die Begegnung war damit wieder offen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Luis Millgramm Mahlsdorf erneut in Führung. Krieschow lief in der zweiten Hälfte dem Rückstand hinterher, ehe Reto Reichenberger in der 77. Minute den Endstand von 1:3 herstellte.

Während der erste Test vor allem Selbstvertrauen durch zahlreiche Tore brachte, stellte die Begegnung gegen Mahlsdorf den deutlich größeren Prüfstein dar. Gegen einen Gegner aus der Oberliga musste VfB von 1921 die Niederlage akzeptieren und erhielt zugleich wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung.

Nächster Prüfstein wartet

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt dem VfB 1921 Krieschow nicht. Bereits am Sonntag, 2. August 2026, steht das nächste Testspiel auf dem Programm. Um 14 Uhr tritt der Oberligist beim SV Sparta Lichtenberg aus der NOFV-Oberliga Nord an. Nach den beiden völlig unterschiedlichen Auftritten gegen Klitten und Mahlsdorf bietet sich damit die nächste Gelegenheit, den Stand der Vorbereitung weiter zu überprüfen.