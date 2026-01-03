 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Sebastian Harbke

Oberligist verteidigt seinen Titel beim Sparkassen-Cup in Sangerhausen

Sparkassen-Cup Sangerhausen +++ Der VfB Germania Halberstadt sichert sich erneut den Turniersieg

Verlinkte Inhalte

Sparkassen Cup
Sangerhausen
MSV Eisleben
Kelbra
Halberstadt
Aufrufe: 03.1.2026, 09:00 Uhr
Kevin GehringAutor